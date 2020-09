Más de un centenar de artistas locales llevarán sus espectáculos a las calles hasta noviembre

Aliento para la cultura local. Plazas, calles y enclaves de todos los barrios de A Coruña serán durante dos meses, del 25 de septiembre al 29 de noviembre, el escenario de más de un centenar de espectáculos culturales en formato reducido y gratuitos. La programación, diseñada por el Ayuntamiento, forma parte del Plan de Reactivación Económica y Social (Presco), según anunció ayer la alcaldesa, Inés Rey, responsable también del área de Cultura. Música, humor, danza, teatro, magia y cuentacuentos se sucederán cada fin de semana en plazas como las del Humor, Pontevedra, Lugo, Pablo Iglesias o Tolerancia y lugares como el Paseo de los Puentes, el Mirador de Os Castros, el Campo de Marte o el Obelisco.

"El objetivo del programa es, además de contratar espectáculos culturales para ayudar a grupos, artistas y compañías locales, favorecer el consumo en todos los barrios, donde habrá un mínimo de tres actuaciones en cada uno", explicó Rey, acompañada del humorista Xosé Antonio Touriñán, el chef Luis Veira y la placera Dori Rocha. "Se trata de volver a salir, a vivir, a respirar cultura. Disfrutar la ciudad hasta que este bicho nos deje tranquilos a todos", resumió Touriñán. "Entre el Ayuntamiento y los sectores vamos a aportar nuestros granos de arena para salir, disfrutar y sonreír, comer, estar juntos", dijo Veira. "Los mercados y el comercio local damos vida a la ciudad en todos los ámbitos", añadió Rocha.

La programación, que se puede consultar en la dirección de internet https://presco.gal/ con ya un centenar de espectáculos comprometidos, se irá ampliando, ya que el Concello pretende incorporar al cartel a grupos y colectivos que tenían previsto actuar en los últimos meses en la ciudad pero tuvieron que cancelar sus citas a consecuencia de la crisis sanitaria.

El concejal de Facenda y portavoz del Gobierno local, José Manuel Lage, explicó que no será necesario reservar localidad para los espectáculos gratuitos y que en cada uno se seguirán las indicaciones recogidas en los protocolos sanitarios de prevención frente al coronavirus, con la adecuación a las normas dictadas por las autoridades según la evolución de la pandemia en los próximos meses. También se valorarán otros factores para organizar los espectáculos, como las condiciones climáticas, de modo que se instalarían carpas para cubrir los escenarios en caso de que llueva.

La programación incluye espectáculos los viernes, sábados, domingos y festivos. En el campo de la música, los vecinos podrán asistir a actuaciones de Silvia Penide, Pulpiño Viascón e a Musicleta, Ejazz, Las Antonias, Dorrio's Background, Los Mecánicos, Son Boleros, Miguel Lamas Project, Gramola Yé Yé, Rober Pier & Le Peich, Sito Sedes & Carlos Manteiga, Cristian Silva, Sergio Delgado Trío, Marian Ledesma & Tinaquero Brothers, Carmen Rey, Caamaño & Ameixeiras, Black, Tajea, Pulsa & Vento Dúo, Azougue, Le Rue Band, Arredores, Hugo Torreiro y Carlos Bau, The Flows, Pablo Balseiro, Cuarteto Caramuxo, Belem Tajes, Dixie Kings, Los Plutones, As Viqueiras, Airiños do Petouto y As Músicas de Cecebre.

Al público infantil irán dirigidos los espectáculos musicales y narrativos de Ramiro Neira, Fran Amil Trío, Pablo Díaz Trío, Gemola, Lydia Botana, Pablo Pablísimo, Elefante Elegante, Caxoto, Pedro Brandariz, Lucía Veiga, Pérez y Fernández, Adelaida Pittaluga, Gemola, Argalla, Marta Iglesias, Tirititraum, Aldaolado, MeRe Clown, Patty Diphusa, Katarsis, Sue Moreno y Nacho Martín. Las artes escénicas se completan con Teatro del Andamio, Os Náufragos, Caramuxo y Acusmaser Opus.

El humor lo pondrán David Perdomo, el show Galician Horror Story, Víctor Grande, Daniel Celester, Daniel Currás, Gary Garrido, Ángela Triana, Oswaldo Digón, Celso Sanmartín, Isabel Risco, Marita Martínez, Moncho Borrajo, Ángela Triana y Diana Sieira, Coleccionistas, Marcos Pereiro, Tito Rober. Y la magia corresponderá a Kiko Pastur, Fani Triana y Martín Camiña y los magos Marcos y Román.

Ayudas a autónomos

La alcaldesa, Inés Rey, aludió ayer al Plan de Reactivación Económica y Social para adelantar que más de 3.000 coruñeses han pedido en el último mes, por un valor de unos 10 millones de euros, la línea de ayudas a los autónomos para fomentar el comercio y la hostelería local, cuyo plazo de solicitud finaliza hoy.