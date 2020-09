Concello y hosteleros tratarán la opción de modificar licencias de forma temporal para permitir la actividad

La concejal de Turismo, Diana Cabanas, recibió ayer a una representación de hosteleros de las zonas de Panaderas y Orzán que desde mediados de agosto se concentran cada viernes en silencio en la plaza de María Pita para reclamar apoyo al Concello por las restricciones a su actividad impuestas por Sanidade. Según el portavoz de los empresarios, Xabi Barral, la edil avanzó por un lado que el Gobierno local tratará de agilizar la asignación de ayudas solicitadas por los hosteleros para el desarrollo de su actividad recogidas en el Plan de Reactivación Económica y Social de A Coruña (Presco), cuyo plazo para pedirlas concluye hoy; y, por otra parte, mostró la disposición del Concello a tratar con el sector y con otras áreas municipales otras cuestiones que afectan a su servicio, como un posible cambio en las condiciones de las licencias para que los locales que no pueden abrir en la actualidad por los límites de la Xunta puedan hacerlo de forma temporal mientras continúa la crisis sanitaria.

Esta circunstancia permitiría a determinados negocios que según su permiso ahora no pueden tener actividad la posibilidad de abrir hasta el límite horario que Sanidade impone al resto de establecimientos que sí pueden estar abierto, la una de la madrugada incluidos los de ocio nocturno. El Concello y el sector se ha emplazado para una próxima reunión, aún sin fecha, para profundizar en estas alternativas. Los hosteleros, mientras, seguirán concentrándose en silencio en María Pita todos los viernes hasta que mejore su situación, y animan al Gobierno local a defender su actividad tanto en el pleno municipal como en instancias autonómicas.

La alcaldesa, Inés Rey, comentó ayer por otro lado que otro sector vinculado a la hostelería, el de las salas de conciertos, está pasando por una situación dura, aunque no adelantó ninguna iniciativa concreta para impulsar su actividad. "Nos vamos a reunir específicamente porque es un sector de tradición. Lógicamente, tenemos que adaptar a la situación actual los protocolos sanitarios, los horarios y las licencias de los locales. Trabajaremos con ellos", avanzó la regidora.