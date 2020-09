Silvia Penide ofrecerá el viernes un concierto 'sordo' desde un escaparate

Se la podrá ver, pero no escuchar. Con esta iniciativa, de cantar dentro de un escaparate, la cantautora de Meicende Silvia Penide pretende poner el foco en la "falta de oportunidades" que se le están dando a la cultura en estos tiempos de pandemia, tanto para los que viven de ella, como para el público. A pesar de que se "ha demostrado que la cultura es segura", que se extreman las medidas cada vez que hay una actuación.

Será este viernes, 18, el mismo día en el que había programado su vuelta a los escenarios de la ciudad con un concierto en la sala Garufa, que se ha cancelado. "Conozco verdaderos dramas", dice Penide, en alusión a artistas a los que, en un día "se les caen diez fechas" y, con ellas, sus ingresos.

"Es un acto para reflejar la situación. Estamos haciendo cosas, pero no tenemos manera de hacernos escuchar. Aunque los conciertos se aplacen, son muchas fechas que no estamos cobrando y no solo los artistas, somos un gremio muy amplio", describe y propone "una cláusula" para poder ingresar un porcentaje del caché si no se puede hacer un acto ya programado.