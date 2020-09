Educación rechaza el desdoble de aulas exigido en el Rosalía de Castro y el Novo Mesoiro

La Consellería de Educación rechaza el desdoble de aulas reclamado por las familias de los alumnos de los colegios Rosalía de Castro y Novo Mesoiro para evitar contagios, ya que considera que los cursos en los que pretendía aplicarse esta medida reúnen las condiciones necesarias para hacer frente a la pandemia.

En el caso del centro de la Sagrada Familia, las familias, que no llevan a sus hijos al colegio en señal de protesta, solicitan el desdoble para las clases de primero y quinto de Primaria por tener 25 alumnos y no cumplir el distanciamiento de metro y medio. Pero, según la consellería, ambas aulas "cumplen con los criterios para ser un grupo de convivencia estable", por lo que no tienen que mantener la distancia de seguridad y se descarta que se desdoblen las clases.

En el centro de Novo Mesoiro, las familias exigen el desdoble de un aula de segundo de Primaria ante la existencia de clases libres, pero Educación replica que el alumnado afectado también puede ser un grupo de convivencia estable y añade que cuenta con todo el profesorado necesario, incluido el personal de apoyo, por lo que rechaza el desdoble.

Ventilación

Sobre la falta de ventilación de un aula del Concepción Arenal, la consellería señala que fue informada esta semana y que se estudia cómo solucionar el problema. El pasado lunes técnicos de Educación visitaron el centro en compañía del equipo directivo y analizan ahora qué propuesta es la más adecuada.