"Tenemos unas clases en Elviña y otras en Riazor, y 15 minutos para desplazarnos"

Los alumnos del doble grado en Turismo y Empresariales tienen serias dudas acerca del modo en el que van a encarar el inicio del curso en su titulación. En circunstancias normales, dedican un cuatrimestre a cada una de las ramas, con loque la rama de Empresariales se imparte en el campus de Elviña y la de Turismo, en el centro adscrito de Riazor. Este año, los estudiantes acaban de saber que no lo tendrán tan sencillo como en cursos anteriores. "Se nos acaba de informar de que tenemos unas asignaturas en el campus de Elviña, otras en Riazor y otras en el edificio de la Normal. Entre clase y clase hay 15 minutos, que es el tiempo que tenemos para desplazarnos", relata una de las estudiantes del doble grado, Tania Prado. "Cuando llamé para quejarme, me dijeron que había que discriminar a algún grupo, y que le había tocado al nuestro", relata. Una circunstancia de la que dicen haberse enterado a cuatro días del inicio del curso y que plantea un gran problema en el modo en el que habrán de organizarse, ya que la asistencia es obligatoria en la mayoría de las materias. "Hay gente que tiene asignaturas de varios cursos. No les va a dar tiempo ni a comer. Algunas asignaturas las cambiaron de hora, con lo que si alguien tenía actividades extra, no podrá asistir", comenta otra estudiante, Isa Rodríguez.