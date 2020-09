El Concello anuncia a la concesionaria que la OSG deja el Palacio de la Ópera en diciembre

El Concello informó en junio a la concesionaria del Palacio de la Ópera que da por finalizado en diciembre el contrato de alquiler para albergar la actividad de la Sinfónica de Galicia. Tras el traslado al Coliseum por motivos sanitarios, en María Pita entienden que no pueden seguir pagando un arrendamiento de 900.000 euros anuales por unas instalaciones que no se usan. Fuentes de la concesionaria indican no han dejado de dar servicio a la orquesta durante este tiempo cuando así se lo han pedido. Tres meses después de la comunicación municipal, ambas partes tendrán un encuentro, previsto en principio para finales de este mes. El BNG censuró ayer que se le haya aumentado el ERTE a los trabajadores de la concesión. El Gobierno local ve también el ajuste "desproporcionado".

Las instalaciones se cerraron a cal y canto con el estado de alarma al quedar prohibido cualquier tipo de evento. A principios de mayo, el Consorcio comunica que desea retomar ensayos y cierta actividad. Según fuentes de la empresa, le facilitaron al ente municipal el uso de más espacio con lo que se "compensaba" mes y medio sin actividad normal.

El 26 de junio, el Concello envió una comunicación a la concesionaria del recinto -Sociedad de Fomento y Desarrollo Turístico, del grupo Comar, que también gestiona Palexco-, que mantiene un contrato de alquiler con el Consorcio para la Promoción de la Música para su actividad diaria. En el escrito, se informa de que el ente desiste del contrato de alquiler avisando con seis meses de antelación

El Concello explica que se tuvo que trasladar al Coliseum, en julio de 2020, por motivos sanitarios "para poder mantener la temporada por cuestiones de aforo" y que no se puede seguir pagando un arrendamiento que no se usa. Según ha podido saber este periódico, solo se ha realizado el abono del primer trimestre. El alquiler es de cerca de 900.000 euros anuales, señalan las mismas fuentes municipales, que consideran que el ERTE "para toda la plantilla es desproporcionado" y que la empresa "debería buscar otras vías de negocio" al igual que han hecho otras concesiones.

El BNG remitió ayer una nota de prensa en la que denunció que la "práctica totalidad del personal de la concesionaria del Palacio de la Ópera y Palexco ha pasado a una situación de ERTE del 100%", después de que una parte estuviese al 70 y otra al 50%. Considera que si el Concello está manteniendo su parte del contrato, "la empresa debe estar obligada a mantener las condiciones de empleo del temporal". El portavoz, Francisco Jorquera, ha dirigido una pregunta al Gobierno local.

La empresa niega que hayan aplicado un ERTE del 100%, declara que mantiene una comunicación cordial con el Consorcio y defiende que siempre han adecuado el personal a lo que se le ha solicitado por parte de la Administración dentro de sus obligaciones como contratista gestora. Añaden que están pendientes de la reunión programada para finales de este mes para clarificar cómo queda la relación de alquiler y si podrán disponer de los espacios para otras actividades en las fechas que solían ocupar los programas de la Sinfónica (los vienes y los sábado). Recientemente, añaden, han iniciado una campaña especial de captación de eventos con rebajas en los espacios del auditorio del parque de Santa Margarita.

Crítica al estado del recinto

El grupo Comar gestiona las instalaciones desde 1989 en virtud de una concesión de 50 años (le quedan dos décadas). La relación de los últimos años entre el Consorcio y el Concello con la empresa ha estado marcada por las contundentes denuncias de la orquesta y sus maestros por la situación de las instalaciones del auditorio, desde las humedades que afectan a los instrumentos al estado de la tarima del escenario.

El Gobierno local anterior abrió una investigación para estudiar la posibilidad de rescatar y municipalizar la concesión. Se encargaron dos informes, uno técnico, que estimaba en dos millones de euros las reparaciones en el recinto; y otro económico. Tras el primero, la empresa arregló el patio de butacas, en 2017, con un millón de euros. En el segundo, un auditor externo estimó una ganancia media anual de 328.503 euros: el auditorio reporta una media de 233.140 euros y el aparcamiento subterráneo, de 95.363 euros.

Fuentes de la empresa indican que se han realizado las obras que les competen, como las butacas o la eliminación de las concentraciones de radón. Afirman que la cuestión de las humedades y grietas procede de la techumbre verde que da a Santa Margarita y que eso es competencia municipal.