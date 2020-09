Los vecinos de Palavea exigen explicaciones sobre el retraso de la pasarela de Pedralonga

La asociación vecinal de Palavea califica de "sorprendente" que el Ministerio de Transportes informe ahora de que el proyecto de la pasarela de Pedralonga está "muy avanzado" en su redacción, cuando tanto el Concello como la Subdelegación del Gobierno aseguraron al colectivo en los últimos meses que ese documento estaba terminado. La entidad reclamará explicaciones al Concello sobre esta cuestión, que afecta a una reclamación histórica de los residentes de Palavea y Pedralonga, que carecen de aceras para desplazarse a pie entre ambos márgenes de Alfonso Molina.

"Nos sorprende porque se dijo que estaba a la espera de licitación", explica Álvaro Pérez, vicepresidente de la asociación de Palavea, para quien "no tiene ningún sentido porque sería volver a hacia atrás, el proyecto tendrá que estar redactado y estará en supervisión". Pérez sospecha que puede tratarse de un error del ministerio porque "no puede decir que está listo para licitarse y después que se está redactando". En su opinión, Transportes tiene que ejecutar este proyecto "cuanto antes" y no puede "ralentizar los plazos porque la competencia es puramente suya". La alcaldesa, Inés Rey, declaró ayer sobre esta actuación que es una de las inversiones que quedan pendientes por parte del Estado y sobre las que el Gobierno local está encima y haciendo seguimiento", a lo que añadió su deseo de que "haya novedades pronto" sobre esta infraestructura.