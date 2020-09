Vuelta al cole en A Coruña | La comarca suma nueve centros escolares más con casos de coronavirus, pero mantiene las mismas aulas cerradas

La comarca de A Coruña vivió ayer el regreso a las aulas tras el primer fin de semana lectivo posinicio del curso escolar en la enseñanza primaria e infantil y hoy ve como suben los casos activos y el número de colegios con alumnos o profesores afectados. Los contagiados pasan de 19 a 28, aunque siguen siendo cinco las aulas cerradas. Eso sí, se registran ciertas variaciones, ya que el CEIP Ramón de la Sagra (dos casos) pudo abrir una de sus aulas clausuradas y ahora solo tiene una inoperativa y el CEIP Alborada (un caso) pasa de una a dos aulas sin oferta lectiva, según los datos facilitados hace unos minutos por la Xunta de Galicia, aunque este último centro lo niega y apunta que toda su actividad se desarrolla con normalidad.

Hay 21 centros con casos de coronavirus, nueve más que en el día anterior. Su suman a la relación el CEIP Juana de Vega (un caso), CEIP Zalaeta (1), CEIP María Barbeito (1), CIFP Ánxel Casal (1), CPR Afundación (2), IES Agra do Orzán (1), CPR Salesianos (1) de A Coruña, CPI O Cruce de Cerceda (1) y CEIP Teixeiro de Curtis (1). Todos de enseñanza no universitaria y ninguno con alulas cerradas. Desaparece de la lista el CPR Plurinlingue Karbo, que tenía en los datos del sábado un caso y hoy ya no muestra ninguno.

La gran mayoría de colegios con positivos la semana pasada mantienen la incidencia del virus en las aulas, salvo el CPR Plurilingue Cristo Rey que pasa de uno a dos positivos, pero sin clases cerradas.

LOCALIDAD CENTRO TOTAL POSITIVOS

AULAS CERRADAS A CORUÑA E.I. Mariñas 1 0 A CORUÑA E.I. Kid's Garden 2 0 OLEIROS E.I. Mera 1 0 ARTEIXO CEIP Ponte dos Brozos 1 0 OLEIROS CEIP Juana de Vega* 1 0 A CORUÑA CEIP de Zalaeta* 1 0 A CORUÑA CEIP Plurilingüe Maria Barbeito e Cervino* 1 0 A CORUÑA CPR Plurilingüe Cristo Rey 2 (+1) 0 A CORUÑA CEIP Alborada 1 2 (+1) A CORUÑA CPR Obradoiro 1 0 A CORUÑA CEIP Ramón de la Sagra 2 1 (-1) A CORUÑA CEIP Fernández Latorre 3 1 A CORUÑA CIFP Anxel Casal- Monte Alto* 1 0 A CORUÑA CPR Afundación* 2 0 A CORUÑA IES Agra do Orzán* 1 0 A CORUÑA CPR Plurilingüe Salesianos San Juan Bosco* 1 0 A CORUÑA CEIP Rosalía de Castro 1 1 CAMBRE CEIP Wenceslao Fernández Flórez 1 0 CERCEDA CPI Plurilingüe O Cruce* 1 0 CURTIS CEIP de Teixeiro* 1 0 CULLEREDO CPR Andaina 1 0

*Centros que en los últimos datos previos facilitados por la Xunta no tenían positivos y ahora se suman a la relación.