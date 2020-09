Marea financiará proyectos de Casco y la asociación Antonio Noche con sus excedentes salariales

Marea Atlántica financiará cinco proyectos sociales y culturales con 10.000 euros procedentes de excedentes salariales de sus cargos públicos. Los convenios con las entidades que han conseguido hacerse con la ayuda de 2.000 euros cada una para desarrollar actividades en los próximos seis meses, los firmarán la próxima semana.

La primera convocatoria de Xanela de Proxectos recibió 18 propuestas, aunque solo podrá financiar cinco en esta fase. Para elegirlas, los miembros de la formación realizaron un sistema de baremación y optaron por aquellas que tenían que ver, no solo con el contexto actual de pandemia, sino también por las que ponían en el foco a las personas más vulnerables De este modo, la agrupación Pandeireteiras Sen Fronteiros contará con esta ayuda para realizar un proyecto en O Campanario, a través de la música tradicional. Ruada do Campanario utiliza la música como vehículo para la dinamización común de uno de los barrios de A Coruña con un gran índice de vulnerabilidad", explicó ayer la portavoz de Marea en el Concello, María García. La Plataforma Coruñesa do Voluntariado quedó en cuarta posición, con una iniciativa para formar a los miembros de las entidades sociales en los protocolos del coronavirus para que puedan desarrollar su actividad de voluntariado con todas las garantías sanitarias.

Rompendo a Brétema es el proyecto que presentó la asociación Antonio Noche. Su objetivo es integrar a las personas migrantes "poniéndolas en contacto con la lengua gallega y con actividades de dinamización". El Comité Antisida Casco desarrollará un programa dedicado al colectivo de personas trabajadoras sexuales para garantizar que cuenten con todas las medidas de higiene y de protección necesarias, sobre todo, en este periodo de pandemia, en el que han de velar todavía más por su salud.

El proyecto As mulleres tecendo a nosa historia, de la Asociación Campo da Pena, de Palavea fue el que recibió mayor puntuación. Toma como punto de partida a las lavanderas y el lavadero del barrio para poner en valor la memoria y la historia de las mujeres de Palavea, a través de varias actividades culturales. Xanela dos Proxectos se volverá a convocar el próximo año para financiar más actividades.