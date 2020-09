Ocho colegios más con casos de Covid en A Coruña con solo tres aulas cerradas

La comarca de A Coruña vivió el lunes el regreso a las aulas tras el primer fin de semana posinicio del curso escolar en la enseñanza Primaria e Infantil y ayer vio cómo subían los casos activos y el número de colegios con alumnos o profesores afectados. Los contagiados pasan de 19 a 27 y ya son tres las aulas cerradas en el área. Se registran ciertas variaciones respecto a los datos del sábado, ya que el CEIP Ramón de la Sagra (dos casos) pudo abrir una de sus aulas clausuradas y ahora solo tiene una inoperativa, según los datos de Sanidade. El CEIP Fernández Latorre (tres) y CEIP Rosalía de Castro (uno) son los otros dos centros con la misma problemática.

Hay 20 centros con casos de coronavirus, ocho más. Se suman a la relación CEIP María Barbeito (1), CIFP Ánxel Casal (1), CPR Afundación (2), IES Agra do Orzán (1), CPR Salesianos (1) de A Coruña; CEIP Juana de Vega de Oleiros (un caso), CPI O Cruce de Cerceda (1) y CEIP Teixeiro de Curtis (1). Todos de enseñanza no universitaria y ninguno con aulas cerradas en estos momentos. Desaparece de la lista el CPR Plurilingue Karbo de Os Mallos, que tenía en los datos del sábado un caso y ayer ya no mostraba ninguno.

En un principio, la Xunta informó de otro centro más afectado, el Zalaeta, y dos aulas cerradas en el Alborada de A Coruña, pero las directivas desmintieron esa información facilitada erróneamente por Sanidade.

La gran mayoría de colegios con positivos la semana pasada mantienen la incidencia del virus en las aulas, salvo el CPR Plurilingüe Cristo Rey que pasa de uno a dos, pero con todas sus aulas con actividad. Los que no han visto alteradas sus cifras y se mantienen sin clases cerradas son EI Mariñas (un caso) y EI Kid's Garden (dos) de A Coruña y EI Mera (uno) de Oleiros, de Educación Infantil, y CPR Obradoiro (uno), CEIP Alborada (uno). CEIP de A Coruña y CEIP Ponte dos Brozos (uno) de Arteixo y CEIP Wenceslao Fernández Flórez (uno) de Cambre, de enseñanza no universitaria.

La Xunta facilitó también los datos del resto de Galicia y, en total, hay 160 positivos y 34 aulas cerradas. No consta ningún colegio clausurado tras la vuelta a la normalidad del Calasancio de Pontevedra. Son 126 los afectados por el virus, casi el doble que los notificados el viernes.

A tenor del número de positivos trasladados por área sanitaria en el ámbito educativo, la zona más afectada sería Santiago, con 34 casos, seguida de A Coruña y Cee, con 32. En el caso de Vigo, siguiente en la lista, ascenderían a 29 los infectados con coronavirus, tras conocerse ayer un nuevo caso en el colegio Maristas. Sin embargo, si lo que se analizan son las aulas, la mayoría (11) se concentran en el área de Pontevedra.