El PP y Marea Atlántica instan al Gobierno local a agilizar las becas comedor

Los grupos municipales del Partido Popular y Marea Atántica instan al Gobierno municipal a agilizar la tramitación de los programas sociales para evitar retrasos como los que, aseguran, han sufrido las becas comedor y el bonotaxi. La concejala popular Mayte Rodríguez se lo trasladó a la edil de Benestar, Yoya Neira, en la sesión de la Comisión de Benestar celebrada ayer, donde se dio cuenta del balance de la gestión de dichos programas sociales.

La formación denuncia que, "por segundo año consecutivo", las becas comedor no están adjudicadas antes del comienzo del curso, del que ya pasan dos semanas en Infantil y Primaria, "con los problemas que ocasiona a las familias que ven cómo ha comenzado el servicio de comedor en los centros escolares" sin saber, aseguran, si son o no beneficiarios de las ayudas. Algo que, relata la formación, no es nuevo, pues el año pasado "ya hubo problemas" con las empresas que gestionan los comedores en los colegios algo que, aprecian "volverá a suceder".

El grupo municipal de Marea Atlántica ha manifestado también su preocupación por el retraso en la adjudicación de las becas, por lo que reclama "la máxima urgencia" en su tramitación La formación alega que "dos tercios de las solicitudes" están pendientes de documentación, al tiempo que juzga necesario garantizar plaza en el servicio presencial de comedor a los beneficiarios, así como en las actividades extraescolares.