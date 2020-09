Los centros concertados podrán solicitar la jornada continua para Infantil y Primaria

La Consellería de Educación permite a los centros concertados de la ciudad solicitar la jornada continua para los cursos de Infantil y Primaria. De esta manera, el horario sería de nueve de la mañana a dos de la tarde. La medida se mantendría mientras dure la alerta sanitaria por el Covid-19.

Centros como Calasanz y Salesianos ya han informado a las familias sobre esta posibilidad, autorizada por la Inspección educativa de manera excepcional. Hasta ahora, los alumnos de Infantil y Primaria tenían jornada partida, con la opción de utilizar el servicio de comedor. Estos colegios podrán solicitar a la Xunta, si así lo consideran, la implantación de la jornada continua.

El anuncio ha generado debate entre padres y madres, pues algunos defienden que la modificación les beneficiaría y otros critican que la conciliación familiar será más complicada.

Las familias que están a favor de esta iniciativa argumentan que disminuiría el número de entradas y salidas y, por lo tanto, evitaría las aglomeraciones. Además, los servicios de comedor contarían con menos usuarios, ya que niños y niñas podrían volver a sus casas a comer.

Eso, sin embargo, es lo que preocupa a otros padres y madres de alumnos que no pueden compaginar su jornada laboral con el nuevo horario, en caso de que se produzca el cambio. La solución podrían ser las actividades extraescolares, aunque no todos los centros las están ofertando, pero eso también supone un gasto aparte que muchos no están dispuestos a asumir dadas las circunstancias.

Será el centro, no obstante, el que solicite a Educación el cambio de jornada partida a continua. En Salesianos, por ejemplo, se ha enviado un cuestionario a las familias para conocer su opinión sobre esta medida y así tomar una decisión que beneficie a la mayoría de ellas. De todos modos, para aquellos que prefieran la jornada partida, pues cubre un horario más amplio, el equipo directivo del centro asegura que mantendrá, pase lo que pase, los servicios de acogida matinal, comedor y extraescolares.

La Consellería de Educación ha adoptado esta posibilidad como respuesta a las quejas de padres y madres que opinan que la jornada partida conlleva un mayor riesgo de contagio. De momento, ningún centro ha confirmado que se acogerá, a partir de ahora, a esta medida.