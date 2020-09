Encierro simbólico en la sala Filomatic

Como protesta, algunos propietarios de locales decidieron ayer iniciar un encierro simbólico de 12 horas con sus plantillas. La iniciativa la secunda Galicia de Noite, federación gallega de empresarios de ocio, para "denunciar la pésima gestión política del Gobierno de España sobre la ampliación de los ERTE y su resistencia a abordar un Plan de Rescate para garantizar la supervivencia económica" de estas pymes. Bajo el lema Insomnio: Nos habéis quitado el sueño la sala Filomatic de A Coruña y el pub Cuarenta de Vigo empezaron el encierro lo empezaron a las siete de la tarde de ayer con la idea de finalizarlo a las siete de la mañana de hoy. El gerente de la Filomatic, Lorenzo Barro, denunció la situación "sumamente injusta" del ocio nocturno, encerrado en su local de la calle San José, en el que le han cortado la luz, junto a cinco trabajadores. Barro reivindica que "no hubo ningún contagio en la hostelería nocturna" y reclama "ayudas para poder sobrevivir". Junto a él, el técnico de sonido Pedro Guerrero, ha recordado que "son muchas las personas que viven del ocio nocturno", no solo detrás de las barras, sino también "los que no se ven".