El ocio nocturno exige medidas a la Xunta para evitar una "quiebra total"

Representantes del sector de ocio nocturno exigieron a la Xunta, en una reunión celebrada ayer, medidas y ayudas económicas para paliar la crisis que están atravesando, provocada por el coronavirus. "Hay desesperación. La gente quiere abrir. Estamos en una situación límite y el sector necesita ayudas desesperadamente", resume el presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de la Hostelería de A Coruña, Héctor Cañete, que participó en la cita.

El ocio nocturno propone a la Administración autonómica que se le conceda una ayuda de seis millones de euros. Pubs y discotecas permanecen cerrados desde mediados de agosto por el aumento de los contagios, una situación insoportable para muchos. Lo cuenta el gerente de la sala Pelícano y presidente de la asociación Galicia de Noite: "El sector no aguanta más. Y ahora está el problema de los ERTE. Si no se pueden mantener, nos llevaría a la quiebra total. Es imposible seguir así y pagar seguridad social, alquileres y sueldos".

El sector en Galicia ( pubs, discotecas, salas de fiestas) contabiliza unos 1.000 negocios que dan empleo a unas 6.700 personas, aunque hay fuentes que sitúan las cifras en 3.000 empresas y 8.000 trabajadores. Diversas asociaciones que los defienden se reunieron ayer en Santiago para mostrar su unión y luchar por su supervivencia. Demandan a la Xunta un plan de rescate específico para el sector con, entre otras cosas, ayudas a fondo perdido por un mínimo de seis millones de euros. También solicitan a las distintas administraciones que sean exoneradas de pagar tasas de basura así como los suministros de agua y luz mientras permanezcan cerrados, además de que se sigan manteniendo los ERTE y se reduzca su IVA.

Las firmas afectadas advierten de que hay mucho en riesgo. Si estas medidas no llegan, temen que "la pandemia pueda ser el final del 70% del sector". La cifra porcentual solo se tarda en pronunciar uno o dos segundos pero se preguntan cuánto se tardaría en recuperar 4.690 empleos directos del ocio nocturno, el 70% del total.

Han dado de plazo hasta el miércoles a la Xunta para presentar las medidas. En caso de que no sea lo esperado por el ocio nocturno, se prevén movilizaciones. "Esperemos tener respuestas positivas, pero si son negativas saldremos a la calle a manifestarnos", expone Diz, mientras que Cañete desvela que "algún pub de A Coruña ya está preparando una huelga de hambre para reivindicar la situación, porque algunos no tienen ni para comer". "Es una situación límite sin un horizonte claro. Llevamos muchos meses cerrados y necesitamos ayudas", sentencia el presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de la Hostelería de A Coruña.

Los planes a corto plazos también han sido uno de los temas a tratar esta semana con la Xunta. "La próxima semana tendremos otra reunión en la que se nos mostrarán mapas de calor de la epidemia para analizar la posible apertura cuando haya unos números determinados de contagios. Una visión de cuando abrir", indica Luis Diz, que desvela que desde el Gobierno gallego se han mostrado "muy preocupados" por esta crisis del sector, uno de los últimos en abrir tras el estado de alarma y de los primeros en cerrar cuando se tomaron nuevas medidas en verano.

Se ha planteado también la opción de que estos pubs y discotecas se conviertan en cafeterías para poder recibir clientes, pero la mayoría no está a favor. "Solo el 18% querría abrir como cafetería. Eso sí, sin perder licencia de pub. Nadie quiere perder su licencia de pub. Hay mucha desesperación", informa Héctor Cañete, que no entiende por qué la decisión del cierre se tomó "de forma inmediata por cuestiones sanitarias, pero no fue acompañado de un paquete de medidas inmediatas". "Esto no hubiese ocurrido en otros sectores", lamenta.