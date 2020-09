Lleno de camino al campus

Superada la primera semana del curso universitario 2020/2021, que nace marcado por la crisis sanitaria, alumnos y profesores, y otros actores vinculados a los campus comienzan a adaptarse a la nueva normalidad académica. Las facultades van recuperando su pulso despacio, ante la incertidumbre de una situación cambiante que puede dar la vuelta a las rutinas la semana siguiente. Una semana después de la primera jornada presencial, algunos estudiantes han apreciado que el autobús universitario va, a determinadas horas, con muchos viajeros. Desde la Compañía de Tranvías aseguran que la línea universitaria ofrece el 100% de su servicio habitual, "pese a a tener aproximadamente la mitad de viajeros", con ocho autobuses durante todo el día y otros ocho de refuerzo para dar servicio a la universidad que pasan cada 3 o 5 minutos.

Los autocares nunca superan el aforo permitido y, si llegan a su tope, ya no recogen en las paradas a los pasajeros, que esperan por el próximo servicio, que no tarda en llegar. La compañía recuerda, además, que la Universidad anunció un acceso escalonado a las aulas, que no se ha puesto en marcha y que contribuiría a reducir las posibles aglomeraciones. Aseguran, no obstante, que se analizarán y vigilarán las ocupaciones de los servicios, con el fin de "realizar posibles modificaciones en caso de detectar nuevas rutinas y horas punta".

Los estudiantes, pese a que coinciden en que la situación se da solo a ciertas horas de entrada y salida de clases, consideran que la mejor solución sería dotar de más frecuencias a determinadas franjas horarias. "No nos queda más remedio que subir en bus, entramos a las nueve. A esa hora va muy lleno, sobre todo estos días que ha llovido", comenta un grupo de estudiantes de Derecho. "Creo que la bicicleta tampoco es una buena opción, hay muchas cuestas y en A Coruña llueve con demasiada frecuencia", añaden.

Algunos estudiantes han dejado testimonio de la situación en redes sociales, a través de imágenes que muestran el interior de los autobuses a ciertas horas. "Lo cogí dos veces esta semana, y va lleno. La gente lleva mascarillas, pero no hay distancia entre los asientos y la gente va de pie, agarrada a las barras para sujetarse. Si puedo evitar subir en bus, lo hago", opina Carlos Merino, estudiante de Empresariales.

André López, estudiante de Educación Social, llegó a la ciudad la semana anterior al inicio del curso, y optó, previendo la situación, por buscar alternativas. "Estoy sacándome el carné todavía, por lo que el coche no es una opción. Me he traído la bicicleta y voy a intentar ir a clase así, prefiero eso a coger el bus", asegura el universitario.