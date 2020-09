La Xunta parará los planes de marisqueo cuando se inicie la obra de dragado de la ría

La Consellería do Mar publicó ayer en el Diario Oficial de Galicia (DOG) una orden en la que deja constancia de su compromiso de suspender los planes de explotación marisquera de la ría de O Burgo en el momento en el que se inicien los trabajos de dragado. Con esta publicación, se desbloquea una parte de la licitación del proyecto, ya que el Ministerio para la Transición Ecológica le pedía a la Xunta -tomando como base un informe de la Abogacía del Estado- que liberase los terrenos de concesiones para poder sacar a concurso la obra.

Finalmente, los servicios jurídicos, tanto de la Xunta como de Abogacía del Estado, llegaron al acuerdo de que sería suficiente con el compromiso de que los terrenos estarían libres de concesiones en cuanto se iniciasen las obras publicado en el boletín oficial.

Los mariscadores reclaman que se aclare también quién se va a hacer cargo de las compensaciones que les corresponden como damnificados por la ejecución de las obras. En el documento del proyecto definitivo, Demarcación de Costas especifica que es la Consellería do Mar, como responsable que es del marisqueo, la que se tiene que hacer cargo del plan social, para que los mariscadores puedan mantener sus ingresos mientras duren las obras, que tienen un plazo de ejecución de 26 meses y un presupuesto de 48,5 millones de euros, aunque las empresas que se presenten al concurso podrán reducir tanto los plazos como el precio de las actuaciones.

Para la Consellería do Mar no hay razones para que el Ministerio para la Transición Ecológica no licite el proyecto, ya que cuenta con la cofinanciación de la Unión Europea, que habilitó fondos para hacer frente hasta al 80% de las obras.

"Entiendo que no debe tener ningún otro impedimento para licitar hoy mismo [por ayer] este proyecto y empezar su tramitación lo más rápido posible para intentar ejecutar la obra ya de manera inmediata", según recalcó ayer la conselleira de Mar, Rosa Quintana. "Hoy [por ayer] mismo nos gustaría ver la remisión al Boletín Oficial del Estado de la licitación de este proyecto", añadió. El proyecto se encuentra actualmente en un periodo en el que todavía se puede recurrir. En el plazo de un mes se puede interponer recurso de reposición ante el Ministerio para la Transición Ecológica y, en dos, ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo.

"Me alegro de que hayan cumplido con la legalidad y con las necesidades previas a la licitación, esto permite seguir avanzando y que la regeneración de la ría do Burgo sea una realidad de esta legislatura", dijo ayer el delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada.

El BNG llevará al Pleno del Concello y al Parlamento gallego y al español las peticiones de los mariscadores, de que se aclaren las compensaciones a recibir.