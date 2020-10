Los mariscadores recurrirán el proyecto de dragado de la ría para que garantice ayudas

Los miembros de la Cofradía de Pescadores mantuvieron ayer una reunión con profesores de la Universidade da Coruña, entre ellos Carlos Aymerich, para aclarar dudas sobre la publicación en el Boletín Oficial del Estado del proyecto definitivo del dragado de la ría y también sobre la notificación de la Consellería do Mar de su compromiso de suspender el plan de explotación en el estuario cuando se inicien las obras de regeneración.

Los mariscadores presentarán un recurso ante el Ministerio para la Transición Ecológica con el objetivo de que se recojan sus peticiones, primero, que el proyecto cuente con una cláusula en la que se les reconozca su condición de damnificados por las obras y que lleve aparejada un plan de ayudas que compense las pérdidas que van a sufrir al ser expulsados de la ría durante los 26 meses -podrían ser menos, según las ofertas que presenten las empresas en el periodo de licitación- que durará la ejecución del proyecto. Según les comentaron los profesores, tanto la Xunta, como responsable que es del marisqueo, como el Estado, como promotor de las obras, cuentan con competencias para indemnizar a los mariscadores. "Lo ideal sería que llegasen a un acuerdo con el plan social entre administraciones. Que dejen de pasarse la pelota y se sienten a hablar", dijo ayer el portavoz del colectivo de mariscadores a pie, Manuel Baldomir, que, tras la reunión con los docentes de la Universidade da Coruña, comentó que tienen también la posibilidad de reclamar compensaciones judicialmente, aunque no les gustaría tener que llegar a ese punto y apuestan por un pacto.

La Consellería do Mar, preguntada por este diario, sobre las ayudas, comentó que las indemnizaciones no son un escollo para la licitación del proyecto de dragado, por lo que le exige al Estado que lo saque a concurso cuanto antes. En enero de 2019, la Xunta había propuesto aportar un 10% de las compensaciones a los mariscadores y que el grueso de esta partida la completasen tanto el Estado como los concellos en los que se va a ejecutar el dragado. En las alegaciones al proyecto, Demarcación de Costas dice que es la Consellería do Mar quien tiene que satisfacer el importe de las compensaciones, una respuesta que la Xunta no considera "vinculante".

Otra de las cuestiones por la que los mariscadores presentarán el recurso ante el Ministerio para la Transición Ecológica es para que se incluya en la redacción final del proyecto la composición de la mesa de seguimiento de la que los trabajadores piden formar parte, junto a la Universidade. En las alegaciones, Demarcación de Costas dejaba en manos de las administraciones competentes la configuración de esta comisión.

Los mariscadores piden también que se recoja su petición de que se les pueda contratar en el transcurso de las obras para labores que tengan que ver con el cuidado del estuario.