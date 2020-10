Sibila Freijo: "No son muy buenos tiempos para el amor ni para el sexo"

Una casa en Santorini es la nueva novela de la escritora coruñesa Sibila Freijo. Una historia de amor y sexo en la que los protagonistas, Raquel y Maxi, quieren dejar su pasado atrás y vivir felices en una isla griega. "La historia viene muy bien para estos tiempos. Es muy romántica y tiene sexo y humor en cantidades buenas. Es el libro que apetece leer", resume la autora.

Raquel y Maxi ya protagonizaron su anterior libro, Un chico cualquiera, aunque Freijo detalla que "se puede leer de forma independiente". La escritora ha estado "varias veces" en Santorini, por lo que no dudó en incluirlo en esta aventura. "Ya aparece en Un chico cualquiera. Dio la casualidad de que volví y me pareció todavía más espectacular de lo que recordaba", explica.

Ese amor por viajar le ha llevado a colocar a los protagonistas en grandes ciudades como Venezia y Londres. "Pero también aparece Carabanchel", añade la escritora, que intenta "hacer viajar al lector" a través de los sitios que más le han gustado. Echa de menos esa sensación de conocer una nueva ciudad. "Estoy desesperada. Solo nos dejan entrar en Francia y Portugal, pero siempre nos quedarán los libros", reflexiona.

La novela se ha estrenado casi tres meses después de lo planeado por culpa del coronavirus, que también ha afectado a las relaciones amorosas, según la autora. "No son muy buenos tiempos para el amor y para el sexo. Tenemos la libido por los suelos con lo que nos ha venido. No se puede conocer a nadie nuevo porque no debemos salir de nuestro círculo de amistades y familiares", expone.

Una casa en Santorini es la cuarta novela de Sibila Freijo, que asegura que "siempre hay cosas que contar con el amor". "Siempre pasan las mismas cosas, pero queremos seguir escuchándolas", opina, y añade que "con las aplicaciones se ha abierto un mundo muy interesante". "Ha cambiado mucho el sexo y las relaciones. Es una revolución", indica.

Esta escritora coruñesa es imparable, por lo que aprovechó el confinamiento para seguir escribiendo. Esta vez, relatos. "Hice un libro de relatos sobre lo que nos estaba pasando. El tema del papel higiénico, una runner desesperada, los aplausos... Me autopubliqué en Amazon porque quería que saliese antes de que acabase el encierro", señala Sibila Freijo, que también se dedicó a "hacer tartas" y estar con sus "hijos" durante el parón.