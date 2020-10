La alcaldesa defiende la prórroga de las cuentas, que rechaza toda la oposición

El anuncio realizado el jueves durante el pleno municipal por el portavoz del Gobierno local, José Manuel Lage, de la renuncia a la confección de un presupuesto del Concello para 2021 fue refrendado ayer por la alcaldesa, Inés Rey, quien la justificó por la "incertidumbre a nivel macroeconómico". "No sabemos cuánto vamos a ingresar y cuánto vamos a poder gastar, igual que le pasa a Feijóo con sus presupuestos", argumentó Rey.

La regidora declaró además que con la prórroga del presupuesto se mantendrán todos los servicios públicos y que el Gobierno local está dispuesto "a sentarse con todos los grupos para hablar" de las modificaciones de las cuentas que serán necesarias para introducir nuevas inversiones y aprobar las subvenciones, así como para elaborar un nuevo plan de choque municipal contra la pandemia como el puesto en marcha este año. "Pese a la pandemia, el presupuesto de 2020 fue prácticamente el más alto de nuestra historia y su ejecución hasta el momento fue la más alta del último lustro", presumió Rey.

Frente a estas manifestaciones, todos los grupos de la oposición expresaron su malestar por la negativa a elaborar un nuevo presupuesto. El Partido Popular, a través de su portavoz, Roberto Rodríguez, mostró su "preocupación" al considerar que esta decisión se debe a la "debilidad" del Gobierno municipal y la relacionó con los cambios de competencias en el Ejecutivo, lo que a su juicio son "claras señales de falta de ambición y de un proyecto claro de ciudad".

Para Rodríguez, la renuncia es un "fracaso del pacto a la coruñesa que tiene paralizada la ciudad", por lo que exigió que se agilice el pago de las ayudas del plan de choque municipal y se confeccione para 2021 un más ambicioso.

Falta de talante

También reprochó la "falta de talante y de transparencia" del Gobierno local por anunciar la prórroga al final del pleno y en respuesta a una pregunta oral sin posibilidad de réplica, así como después de votar a favor de una moción del PP que pedía diálogo para elaborar un nuevo presupuesto.

"La ciudad no se puede permitir una actitud así, no es solo una irresponsabilidad sino una ilegalidad, no puede ser que un gobierno se niegue a elaborar unos presupuestos", denunció la portavoz de Marea Atlántica, María García, quien criticó que la oposición se enterase "de rebote" durante el pleno municipal de que no habrá nuevas cuentas. García recordó que su grupo lleva meses denunciando los incumplimientos de los pactos alcanzados con el PSOE para la investidura de Rey los presupuestos de este año.

Según dijo, los socialistas actúan con "políticas de hechos consumados" y con un "acercamiento a la derecha", aunque Marea se muestra dispuesta a apoyar unos nuevos presupuestos.

"Rectifiquen. Cumplan el acuerdo de investidura. Presenten su borrador de presupuestos. Y siéntense a negociar", exigió el portavoz del BNG, Francisco Jorquera, para quien "funcionar con presupuestos prorrogados es una anomalía", así como "un síntoma de debilidad y de incapacidad de diálogo".

Los nacionalistas reclamaron al Ejecutivo municipal que dé marcha atrás en su decisión porque implica renunciar "a la principal herramienta" de que dispone A Coruña para afrontar la aguda crisis social y económica causada por la pandemia.

Según Jorquera, para luchar contra esta situación es necesario aumentar la inversión pública para dinamizar la economía, generar empleo y fortalecer las políticas sociales que impidan la exclusión y las desigualdades.