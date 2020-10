Vecinos de Labañou critican que los datos del Concello sobre As Percebeiras "no son reales"

La asociación de vecinos Francisco Rodríguez Otero considera que la información facilitada por el Concello durante el pleno del jueves sobre el plan en trámite para As Percebeiras "no se ajusta ni es conforme con los propios datos que figuran en la documentación en trámite de dicho plan". "El Gobierno local computa como zonas verdes superficies que no lo son, y omite datos esenciales del plan", señalan los vecinos a través de un comunicado.

El documento revela que "en el ámbito nos encontramos con 12.825 metros cuadrados distribuidos en unos 8.068 metros cuadrados de zonas verdes y 4.757 metros cuadrados de zonas peatonales públicas". "No solo el Gobierno local computa zonas verdes como superficies peatonales sino que, además, de los 22.827 metros cuadrados de superficies de uso público que menciona, se olvida de detallar que computa en dicha superficie 7.567,45 metros cuadrados de superficie de uso público, pero que son de titularidad privada", informan.

Los vecinos también dudan de que As Percebeiras vaya a impulsar el pequeño comercio de la zona y critican que el Concello no explica con detalle e número de plazas de aparcamiento previstas, pues algunas ya se encuentran disponibles en el barrio.