El ciclo Músicas de Outono arranca con el concierto de Esteban Batallán

El ciclo Músicas de Outono que organiza el Concello arrancó ayer con el concierto de Esteban Batallán y la Orquestra de Cámara Galega. La cita, de carácter gratuito, se desarrolló en el Palacio de la Ópera. Este ha sido el escenario elegido para el ciclo junto con el centro Ágora.

Durante la primera quincena de octubre, el Concello ofrecerá al público cuatro citas musicales. Tras la de Esteban Batallán y la Orquestra de Cámara Galega que se celebró ayer, será el turno de Garufa Blue Devils Big Band y Sito Sedes. Tocarán el próximo viernes día 9 en el Palacio de la Ópera.

Al día siguiente, en el mismo escenario, la Orquesta Gaos ofrecerá su espectáculo Musicais. El lunes 12 de octubre, festivo, el barítono Borja Quiza estará con You Must Remember This en el Ágora.

Los interesados en acudir a estos conciertos gratuitos deberán entrar en la página web corunacultura.sacatuentrada.es para conseguir las entradas. Las localidades estarán disponibles hasta completar aforo.