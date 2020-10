El monumento a los liberales del siglo XIX regresará a As Conchiñas en dos meses

El Concello iniciará la próxima semana los trabajos de recolocación del monumento a los liberales coruñeses del siglo XIX. Para su instalación, se realizarán obras de pavimentación en el entorno de la plazas de As Conchiñas.

El conjunto escultórico, que se encontraba almacenado en dependencias municipales, volverá a su ubicación, sobre el aparcamiento subterráneo, para recordar a la ciudadanía un capítulo de la historia de A Coruña. La estatua descansará sobre un nuevo pedestal, lo que le dará la distinción de monumento.

En la actuación, que cuenta con un presupuesto de 25.359 euros, se eliminará una jardinera que en este momento entorpece la movilidad de los peatones, además de una parte de la acera para mantener el diseño en su integridad. El plazo de ejecución de los trabajos es de dos meses, por lo que hasta diciembre, el Agra do Orzán no contará con uno de sus símbolos.

Los vecinos demandaron en varias ocasiones la recuperación de este conjunto escultórico, obra de José Castiñeiras, que la creó en 1989, con el fin de que regresase a su emplazamiento original tras la reforma de la plaza de As Conchiñas. Fue el pasado febrero cuando la alcaldesa, Inés Rey, anunció, durante los actos de conmemoración del bicentenario del Trienio Liberal, que esta estatua regresaría a su ubicación.

Fue en 2015 cuando las obras de reforma de la plaza de As Conchiñas obligaron a mover el monumento a los liberales del siglo XIX. Tres años después, todavía con Marea Atlántica en el Ejecutivo local, el entonces concejal de Rexeneración Urbana, Xiao Varela, se comprometió a estudiar la mejor ubicación para el conjunto escultórico, aunque dudaba de que la extensión del parque infantil no permitiese dar un entorno digno al monumento. Varela preveía que antes de que finalizase el mandato los liberales tendrían un lugar al aire libre donde ubicarse, pero no ha sido hasta el último trimestre de 2020, ya con el PSOE al mando, cuando se ha confirmado el inicio de las obras para que los vecinos del Agra do Orzán recuperen su símbolo.