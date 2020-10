Prohibido ir al baño, salvo "urgencias"

En el primer partido del Liceo en casa, el protocolo por el Covid-19 redujo el aforo a 300 asistentes. Los aficionados entraron en horarios escalonados, según se les indicó por Whatsapp, y una vez ocupaban sus asientos, ya no podían moverse. El speaker del Palacio de los Deportes de Riazor explicó a los liceístas que no se podían levantar de las butacas durante el choque contra el Taradell. Ni siquiera para celebrar los goles, que fueron muchos. Tampoco en el descanso, momento en el que muchos aprovechan para ir al baño. Ahora, por cuestiones sanitarias, se recomienda no hacerlo, solo si se trata de "una urgencia", según el speaker.