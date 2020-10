Manuel Seoane: "Aquel día de octubre, en el que hacía mucho frío, nos tocó la lotería"

Tenía siete años cuando su padre, Ramón Seoane, sobrevivió al naufragio del pesquero La Isla. Desde entonces, nada ha sido igual. Aunque Manuel Seoane reconoce que aquel suceso de hace 50 años es casi "tema tabú" en su casa, quiso estar presente en el acto de ayer para mostrar su cariño y apoyo a las familias de las víctimas. Su padre sigue teniendo pesadillas con aquella madrugada de hace 50 años.

¿Cómo marcó esta catástrofe marítima a su familia?

De una manera muy fuerte. Sobre todo a mi padre. Para nosotros fue comenzar de nuevo.

Solo tenía siete años entonces, ¿qué recuerda?

Tengo algún recuerdo de ir a visitarlo al hospital y del día que ocurrió. Veníamos de Noia. Pensábamos que llegaría del mar esa mañana o esa tarde, pero cuando llegamos a casa, un familiar nos estaba esperando en la puerta para contarnos lo que había sucedido. Fue un día muy parecido al de hoy -por ayer-, aunque yo no recuerdo que lloviese mucho. Hacía mucho frío. Como se suele decir, nos tocó la lotería.

¿Qué le cuenta su padre de aquel día?

La verdad es que en casa no es que sea un tema tabú, pero se ha tocado lo menos posible. Nunca hizo referencia a ese día, y tampoco ninguno de nosotros. Tengo una hermana y ella tenía 16 años cuando aquello ocurrió. Pero no hablamos de eso. Quizá lo comentó más con la gente y los vecinos. Me preguntan si soy el hijo de Ramón Seoane, el superviviente. Pero en casa el tema no se toca.

Sin embargo, ha querido estar en este acto conmemorativo.

Por supuesto. Más que por él, que gracias a Dios lo tengo a mi lado, por todas las familias que no han tenido esa suerte. Me entristece.

¿Le reconcome pensar que con más medios se hubiese llegado a otro final?

Sí. Pero es como todo. Tiene que ocurrir algo para que las cosas cambian. Ahora seguro que no nos estamos dando cuenta de algo que posiblemente vaya a suceder y empezaremos a hacer cosas nuevas.