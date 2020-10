Manolo Rodríguez: "Se ha intentado olvidar y manchar el nombre de María Magdalena, yo quería rescatarlo"

La Iglesia de Santiago, la de San Nicolás, San Jorge o el Convento de las Bárbaras no comparten solo su ubicación en la parte histórica de A Coruña. También el protagonismo de un libro, La princesa de los apóstoles, y el misterioso nexo de formar -si se las une con una raya-, una M mayúscula sobre el plano de la urbe. Manolo Rodríguez, periodista desde hace más de 20 años, encontró en la curiosidad el germen de su primera novela, que ha visto la luz este septiembre para sacar de la oscuridad, de paso, la figura de María Magdalena. A través de su testamento, oculto en los templos coruñeses, el autor da cuenta de la verdadera relevancia de un personaje que no ha dejado de causar controversia.

¿A Coruña todavía guarda sorpresas ocultas?

Sí. Esta M mayúscula fue, como pasa con muchas cosas en la vida, pura suerte. Estaba jugando un día con Google Maps y en la Ciudad Vieja hay muchas iglesias. Justo estas siete daban una M casi perfecta. Tenía una exclusiva brutal, y pensé en crear una novela. En cada una de las siete están escondidos los manuscritos que escribió María Magdalena.

Este tipo de tramas siempre suelen ocurrir en Roma o Jerusalén, no en una ciudad gallega.

Sí, pero necesito conocer el sitio donde voy a contar la historia. Para escribir tengo que estar ahí, es mucho más fácil retratar algo que conoces. Yo siempre digo que es una novela muy koruña, muy descriptiva. Pero también juego con el lector. Incluyo hechos reales y otros que me he inventado.

Todo lo amalgama en los orígenes del cristianismo. ¿Le interesa la teología, o era la figura de María Magdalena lo que le tentaba?

Sobre todo, María Magdalena. Yo no soy ni anticlerical ni clerical, pero me interesaba mucho su figura porque es el personaje más vilipendiado y criticado de la Biblia. Está en los dos momentos en los que se fundamenta la creación de la Iglesia católica: la muerte y la resurrección. Y solo aparece en los evangelios un par de veces, es muy extraño. Me puse a investigar en documentos que no están reconocidos por la Iglesia, pero sí por estudiosos del cristianismo, en los que se ve que tenía mucha más importancia, incluso un evangelio. Es decir, era un personaje importante.

Usted la llama "la princesa".

Juego con el príncipe de los apóstoles, que es San Pedro, sobre el que según los evangelios Jesús edifica la Iglesia. Se le da todo el poder y, a partir de ahí, todos los Papas son los enviados de Cristo. Yo intento desmontar eso, porque si lees la Biblia, Cristo nunca dijo que le daba el poder al primer Papa, y a quien pongo en frente es a la princesa de los apóstoles, un personaje que está a la misma altura que Pedro, pero que desaparece de forma inexplicable.

¿Es un giro feminista a la historia que nos han contado?

No es un libro feminista, pero sí de reivindicación de la mujer en general. La dedicatoria es para todas las mujeres de mi vida, que son muchas: mi madre, mi hermana, mi esposa... Es un pequeño homenaje. La Historia la escriben los hombres y muchas veces las mujeres han sido borradas. Se ha intentado siempre olvidarla y manchar su nombre, pero yo quería rescatar a María Magdalena.

Todos recuerdan El Código Da Vinci y la reacción del cristianismo. ¿La Iglesia no sabe cómo afrontarla?

Al final sí que se la ha reconocido un poco, pero en la Iglesia católica siempre hay una lucha sobre que las mujeres tomen más relevancia de la que tienen. La Iglesia dice que Jesucristo nunca las instauró como sacerdotes y que ellos no pueden decidirlo. Debería abrirse más a las mujeres, pero es una institución muy anquilosada en el pasado y los hombres quieren el poder.

El San Pedro que usted describe es fiel reflejo de esa idea. ¿Por qué esa misoginia?

Porque existen evangelios apócrifos en los que existía esa rivalidad. Hay documentos que muestran que María Magdalena tenía mucha más relevancia de la que se le da y que a San Pedro no le gustaba. Otros textos hablan de que Jesús le contaba cosas sobre el reino de los cielos y ellos le decían: "¿Cómo hablas con una mujer y no nos lo cuentas a nosotros?". Eso aparece en textos antiguos, y toda esa parte es la que incluyo en el libro.

Hablamos de fe. Usted ya había hecho otros intentos como escritor antes, ¿tenía fe en este libro?

Sí, porque cambié la forma de escribirlo. En los otros me ponía a redactar y terminaba a las 30 páginas. Este tardé unos dos años en hacerlo, los seis primeros meses fueron todo investigación y el resto ponerme a escribir. Pero antes hice un guion, sabía lo que iba a poner en cada capítulo, cómo iba a empezar y terminar? Es como si tuviese las ramas del árbol y luego tuviese que ponerle las hojas. Eso también te lo da un periódico, en el que tienes que estructurar las noticias. Al final, esto es como si fuera un gran reportaje.

Eso parece apoyar esa idea de que el periodismo es la sublimación del oficio de escritor?

Para mí es totalmente diferente. Yo llevo casi 25 años escribiendo de forma ininterrumpida en periódicos y ahora he escrito un libro y no tiene nada que ver. El tono en el que lo haces, cómo lo estructuras? Es totalmente distinto. Sí que aprendes mucho. He utilizado verbos de acción, pocos gerundios, frases cortas para llevar al lector por la pechera y que siempre quiera más? Pero a mí la gente me dice, ¿eres escritor? Y buf, todavía no. Para mí, escritor es una palabra muy fuerte.