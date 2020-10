Aretha Franklin protagoniza el Festival Elas Son Artistas con un documental y el concierto de Freedom

El Festival Elas Son Artistas (ESA) homenajea en esta edición a Aretha Franklin. Afundación acogerá mañana el estreno en la ciudad del documental Amazing Grace, que recoge la grabación de un concierto ofrecido en dos días por la Reina del Soul en una iglesia de los Ángeles en 1972, junto a un coro gospel. El día 15, Freedom (The very best of Aretha Franklin), que reúne a once vocalistas y músicos de la ciudad de reconocida trayectoria, repasará los grandes éxitos y algunos de los temas más representativos de Franklin en su concierto el jueves día 15 en el Teatro Colón.