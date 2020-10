Marea Atlántica advierte a Faraldo que si no entra en su grupo será una tránsfuga

Marea Atlántica solicitó hoy a Isabel Faraldo, militante de Podemos que figuró en su candidatura electoral de las pasadas municipales y que entrará en el Concello como concejal no adscrita tras la dimisión de Xiao Varela, que reconsidere esta decisión y se integre en su grupo municipal. Para esta formación, esa iniciativa sería "una nueva operación de transfuguismo" en el Ayuntamiento, en relación a la salida de Mónica Martínez de Ciudadanos para su paso al grupo mixto y después su entrada en el Gobierno local.

Marea recuerda que Faraldo figuró en su lista electoral como inscrita en la formación y "comprometiéndose, por escrito, con la defensa de los principios básicos" del partido y de su código ético. También destaca que Marea no concurrió a los comicios como una coalición de partidos, "si no como una confluencia dedistintas sensibilidades, de adscrición individual", por lo que entiende que "no es justo" el argumento de Podemos de reclamar "visibilidad" para sus siglas porque "nunca concurrieron a las urnas".