Urbanismo da luz verde a un edificio en Eirís tras la modificación del proyecto original por la promotora

La Junta de Gobierno local concederá mañana licencia a la empresa Udralar para construir un edificio con 111 viviendas en la calle Inés de Ben, en la zona más alta de Eirís y a corta distancia del parque del mismo nombre. El inmueble dispondrá de cuatro plantas y un ático y estará acompañado en la misma parcela por una vivienda unifamiliar con planta baja y una altura.

La iniciativa se desarrollará en una parcela de 5.214 metros cuadrados y con un presupuesto de 9,3 millones, mientras que el plazo de ejecución de los trabajos es de 36 meses.

La promotora había presentado la solicitud inicial de licencia en septiembre de 2019, pero fue rechazada por el Concello al apreciar que las superficies construídas y las edificabilidades no estaban justificadas con suficiente detalle en relación a los elementos comunes, viviendas, viviendas unifamiliares y patio central. También se apreció la ausencia de los planos de las plantas generales acotadas y que no todos los balcones se ajustaban al fondo máximo establecido, así como que algunas plazas de aparcamiento en los sótanos no cumplían las normas de habitabilidad dictadas por la Xunta.

La concejalía de Urbanismo exigió la corrección de estos aspectos que Udralar efectuó para presentar esta nueva versión del proyecto.