Vecinos de Novo Mesoiro exigen a la Xunta "soluciones inmediatas" para el colegio

Los vecinos de Novo Mesoiro ven "indignante" la situación del colegio del barrio y demandan a la Xunta "soluciones inmediatas". Denuncian que la obra del centro aún no ha sido entregada al Ayuntamiento, por lo que carece de servicios como el de bedel, y critican que todavía no han recibido respuesta a la petición de reunión con la Jefatura Territorial de Educación formulada por registro telemático el día 21 de septiembre.

La Asociación Veciñal de Novo Mesoiro denuncia también, en un comunicado, que la línea telefónica y la conexión a internet no comenzaron a funcionar hasta este lunes, "después de más de un mes del comienzo de la actividad escolar". Critican, además, que "múltiples equipamientos no han sido debidamente dotados, como el parque interior infantil, con juegos donados por una empresa privada, o infraestructuras propias de las aulas, o incluso el aula de informática, que, además de no tener el servicio hasta el pasado lunes, no cuenta con el máximo de ordenadores en relación a la ratio máxima de alumnado por aula". "Incluso el personal docente no fue contratado en función del propio decreto de creación del centro, no estando cubierto el cuadro de personal completo", asegura.

La Consellería de Educación defendió en los últimos días que dotó al centro del mobiliario necesario entre agosto y principios de septiembre y que el centro pidió más "material didáctico específico", cuyo envío preparaba. Alegó, además, que el centro cuenta con el acta de ocupación".