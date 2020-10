Los hoteles coruñeses ante la temporada baja: "Necesitamos ayudas para salir adelante"

Los hoteles coruñeses han puesto fin a un verano muy complicado marcado por el coronavirus. Ahora afrontan, con preocupación e incertidumbre, un invierno todavía más difícil en cuanto a ocupación se refiere. El sector se une y demanda a las Administraciones "ayudas directas para reactivar la actividad y salir adelante". Lo explica el presidente de la Asociación Empresarial de Hospedaje de A Coruña (Hospeco), Richard Huerta, que defiende que "cualquier ayuda, con lo mal que lo está pasando el sector, viene muy bien".

Llegan meses de frío, lluvia y menos turismo, aunque también hay puentes y fiestas. "Es imposible hacer ahora mismo una proyección fiable de lo que puede ocurrir porque dependemos totalmente de la evolución de la pandemia", revela Huerta, también director del DoubleTree by Hilton. Para combatir los daños provocados por el Covid-19, los hoteles piden más ayudas, como ampliar el bono sanitario a otros sectores, y demorar más el pago de impuestos aplazados hasta noviembre, como IVA, Sociedades, IRPF o los autonómicos. "Tienen que poner en marcha medidas de carácter extraordinario. Lo de los ERTE está muy bien, pero se necesita más. Eso no va a arreglar la situación, aunque es cierto que sin los Erte habría un aluvión de concurso de acreedores en el sector", analiza el director de Alda Hotels, Alberto Rodríguez.

Propone, para que la situación mejore, "la bajada del IVA para el sector turístico", lo que lo haría "más atractivo". "También echo de menos iniciativas por parte del Ayuntamiento", apunta, aunque es consciente de que "las líneas de ayuda extraordinarias dependen de Xunta y Estado".

Sí se han aprobado algunas medidas, como la moratoria de los préstamos hipotecarios otorgados para la financiación de inmuebles relacionados con una actividad turística, pero tampoco esto afecta a todos los hoteles. "No todos somos propietarios y las rentas hay que pagarlas. Pero pagar rentas sin ingresos... Eso no lo puede asumir nadie", cuenta el director de Alda, que detalla que "aunque ha habido movimiento en verano, la bajada ha sido de más del 50%" con respecto a otros años. "El invierno siempre es complicado para el sector. Pero afrontarlo cuando el verano no te ha permitido hacer ahorros provoca que la situación sea dramática", sentencia.

A Coruña se encuentra "en una situación comprometida y delicada" si se habla de turismo. "Apenas hay frecuencias aéreas y los confinamientos de Madrid, Ourense y León nos están afectando más de lo esperado", analiza Richard Huerta, que reconoce que "hay un problema con el pasaporte español" . "No nos permite viajar a muchos países. Además, el turismo internacional con el que contábamos en el Hilton es nulo", explica.

Espera, no obstante, que "la situación se estabilice, que la pandemia evolucione favorablemente y que se tomen más medidas económicas para ayudar al sector". Una de las propuestas de los establecimientos hoteleros es la de ampliar el bono turístico de 250 euros que la Xunta entregó a sanitarios para gastar en restauración y hoteles. "Hay otros sectores que también han dado la cara durante la pandemia, como la Policía, el de la alimentación o los farmacéuticos", opina.

Alberto Rodríguez tiene la misma opinión y considera que "toda la sociedad sufre el Covid-19", de ahí que todos se merezcan este bono. "La repercusión del bono, de momento, ha sido pequeña. No sé si es mejor dar ayudas de forma directa, con subvenciones, o de forma indirecta, para que la gente viaje", concluye el director de Alda.