"Las posibilidades de entrar en el Gobierno local están a años luz en este momento"

Podemos, con una nueva concejal en A Coruña dentro del Grupo Mixto, Isabel Faraldo, adquiere una cuota de participación en la Corporación local, donde Marea Atlántica pierde a uno de sus seis ediles por la renuncia de Xiao Varela. La decisión de Faraldo de no integrarse en el grupo de Marea, con quien concurrió en las elecciones municipales de 2019 como número 8 en su lista, ha causado un gran malestar en Marea, que la invita a cambiar de opinión para mantener el "espacio común de trabajo" entre las fuerzas de izquierda. Pese a las diferencias, los partidos eluden hablar de ruptura

Isabel Faraldo, de Podemos, entrará en la Corporación municipal como edil no adscrita y dentro del Grupo Mixto. Esta fue la decisión de la asamblea de su partido, insiste, y rechaza la acusación de transfuguismo que le atribuye Marea Atlántica, de cuya lista formó parte, en el puesto 8, en las elecciones municipales de 2019. Rechaza romper vínculos con Marea y a día de hoy no se plantea formar parte del Gobierno local socialista del mismo modo que Podemos cogobierna el país con el PSOE.

Si alguna vez hubo unión entre Podemos y Marea, ¿ahora con su decisión de no integrarse en el grupo municipal hay una ruptura irreconciliable?

Ni ruptura ni no reconciliación, no manejamos ninguno de estos términos. Lo que se visibiliza con la decisión tomada es que el electorado no quiere sopas de siglas, sino certezas, y la que nosotros ofrecemos es que somos Podemos. Si Marea Atlántica se define a sí misma como partido político, nuestro partido es Podemos. A partir de ahí, ningún desencuentro: Marea, según su línea política de izquierdas y progresista, va a ser siempre un aliado de Podemos.

Pero a usted Marea la considera una tránsfuga. Así es difícil mantener alianzas.

Yo me he quedado en mi partido, no se me puede llamar tránsfuga, que es quien abandona su partido por intereses personales. Isabel Faraldo va a seguir llevando la bandera de su partido y la línea política de Podemos al Ayuntamiento de A Coruña.

En todo caso, sería un transfuguismo de la lista de Marea de la que usted formaba parte en las municipales de 2019.

En la lista de Marea Atlántica fui como cuota de Podemos, eso lo sabe cualquiera que votó a esa lista. Esos votantes no se van a sentir para nada decepcionados porque sabían que Isabel Faraldo era Podemos. Había dos partidos diferenciados en aquella lista y recogieron el acta de concejales las personas que ocupaban los puestos altos, que eran de Marea.

¿Desde el momento en que Podemos empieza a hablar con Marea tras la renuncia de Xiao Varela tenía claro que no quería formar parte del grupo municipal o fue cambiando su postura?

Hablamos con ellos antes de nuestra asamblea con la militancia, porque en Podemos sometemos las cuestiones a la asamblea, que finalmente decidió que fuésemos una concejalía no adscrita. Quisimos conocer las condiciones que se daban ante la nueva situación y Marea veía inconvenientes de peso a la hora de poder defender cuestiones como Podemos.

Como Podemos cogobierna en el Estado, ¿el PSOE en A Coruña ha hablado con Podemos para estudiar un escenario similar?

No hemos hablado con ningún grupo. Primero Xiao Varela tiene que dejar su cargo formalmente, después ya hablaremos con las demás fuerzas como compañeros de Corporación que vamos a ser.

¿Podemos se plantea ser oposición o incluso formar parte del Gobierno local? ¿Eso también lo va a decidir la militancia?

Somos una concejalía no adscrita que estará en el Grupo Mixto y tendremos este papel. Nuestros encuentros serán políticos y programáticos, siempre con la izquierda progresista. A partir de aquí, las posibilidades de entrar en el Gobierno local ni las barajamos en este momento, eso queda a años luz de lo que valoramos a día de hoy. Si se diera esa posibilidad, tendría que pasar por el filtro de la asamblea ciudadana de A Coruña.

¿Qué oposición quiera ejercer Podemos desde el Grupo Mixto?

Quisiera ser, en la medida que me toca y con las limitaciones que tiene una concejalía única, la herramienta que Podemos es en otros ámbitos, para la ciudad, los barrios, los vecinos. Seremos un altavoz de defensa de los intereses de las mayorías sociales.

Como oposición que ya es, ¿qué valoración da a la gestión del Gobierno local?

Muchas de las acciones que se ven en la ciudad son reflejo del trabajo del Gobierno anterior, como la retirada del viaducto de la ronda de Nelle, que el Gobierno actual ha finalizado correctamente. Hay otras cuestiones que nos preocupan, como es el proyecto de As Percebeiras, por lo que supondrá para el entorno de Labañou y porque abre otra vez la puerta a políticas especulativas que tendrán siempre a Podemos enfrente.