Tranvías reajusta las frecuencias del bus universitario por los llenos en horas punta

La Compañía de Tranvías informa de que está adaptando las frecuencias de los buses a las horas con mayor demanda de usuarios, tras las reclamaciones de universitarios por vehículos con altas concentraciones de usuarios en horas punta. El Ayuntamiento asegura que exigió a la empresa tomar medidas para garantizar la seguridad sanitaria en los buses y esperará a observar los resultados del reajuste de frecuencias esta semana y la próxima. El Gobierno local se compromete a que, si la redistribución de servicios en las horas de mayor demanda no resulta suficiente para evitar el concentraciones de usuarios, estudiará otras medidas. Galiza Nova y Nuevas Generaciones sostienen que la distancia interpersonal dentro de los buses es inadecuada y reclaman incrementar los servicios en las franjas horarias de mayor demanda. Afirman no haber percibido por ahora el incremento de servicios en horarios pico.

Tranvías explica que los reajustes de frecuencias -sin aumentar personal ni vehículos- conllevan detectar cuáles son ahora las horas punta. El Ayuntamiento explica que la modificación de los horarios de clases universitarias, con muchos alumnos en formato semipresencial, ha modificado las franjas horarias de mayor concentración de usuarios que eran habituales en los cursos anteriores. La empresa asegura que ahora hay varias horas punta y que trabaja para acotarlas y responder a la demanda.

La concesionaria del transporte municipal apunta que los aforos máximos de cada autobús se monitorizan desde los servicios centrales de la empresa y garantiza que no se ha rebasado el máximo de usuarios. Explica que la norma marca el límite en dos personas por metro cuadrado, de modo que no se puede establecer un máximo de viajeros por vehículo, ya que "si entran, por ejemplo, dos sillas de ruedas, ya cambia la superficie disponible", ejemplifica. Tranvías pide a los usuarios de los buses que se distribuyan por todo el vehículo y eviten los cuellos de botella en el centro que, asegura, han dado lugar a las imágenes en que se veía a usuarios muy próximos entre sí, que podían llevar a pensar que se hubiese excedido el aforo, cuando, garantiza, no ha ocurrido. El Ayuntamiento apunta también a la sensación de abarrotamiento debido a la concentración de viajeros en una parte del bus. Recuerda también a los usuarios que resulta recomendable esperar al siguiente bus si ven que uno va bastante lleno. Tranvías apunta que "pasan cada tres o cinco minutos".

El responsable comarcal de Galiza Nova de A Coruña, Nacho Siota, asegura no haber percibido ningún incremento de frecuencias en horas punta esta semana. "Hasta el día de hoy, lo que observamos son buses repletos de gente, en horas puntas sobre todo", sostiene el portavoz de la formación, que ha iniciado una campaña en la ciudad para exigir mejoras. "Nosotros, como juventud, vemos muy llenos los accesos a la universidad, los que llevan a la UDC, y los que van a centros de enseñanza de FP, como el del Paseo de los Puentes, líneas como la 6 o la 6A, o la 14, que va por Ronda de Outeiro", detalla. "Tienen que aumentar las frecuencias. Es una ciudad en la que llueve, la gente no puede ir andando a todos lados, y menos al campus, que no está precisamente cerca del núcleo de población. Que aumenten frecuencias para no saturar buses ni marquesinas", reclama Siota.

El responsable de Nuevas Generaciones del PP de A Coruña, Rafa Penide, coincide en que los buses en las horas de llegada y salida van "muy llenos". "No tiene sentido que en la universidad se mantengan las distancias y en el bus vayamos apretados", critica. Reclama "que haya más líneas o se restrinja más la ocupación".

Nuevas Generaciones apuesta por potenciar el uso de la bici como medio de transporte seguro para evitar aglomeraciones en los buses. Reclama mejorar el carril bici por el campus, como ya demandó el PP en pleno municipal, y poner una estación de BiciCoruña junto a las facultades.