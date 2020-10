Sin casa ni trabajo, pero siempre con mascotas

El coronavirus lo ha retrasado, pero el día se acerca. Lucía Longoria será desahuciada el 20 de octubre. Sin trabajo y sin hogar, busca un sitio donde quedarse junto con sus tres perros y su gata. Se niega a abandonarlos, aunque la asistente social le ha aconsejado que inicie esta nueva vida sola, sin cargas. No se plantea volver a Asturias, su tierra natal, y piensa incluso en dormir en una tienda de campaña o una furgoneta

El desahucio de Lucía Longoria está fijado para el 20 de octubre. Se ha retrasado por el Covid-19, pero el día se acerca y busca desesperadamente una salida. "Me quedo en la calle y no es fácil encontrar un sitio donde estar, sobre todo porque tengo tres perros y una gata", cuenta.

En este tiempo ha contactado con una asistente social, pero le ha dicho que se "deshaga de las mascotas". Se niega. El mayor de sus perros tiene 11 años. Una vida juntos. "No me quiero deshacer de ellos porque solo me tienen a mí", confiesa.

Ahora está mirando "asociaciones protectoras de la zona, pero la mayoría no tiene un recinto físico" donde poder dejar a sus perros y su gata. La desesperación le ha llevado a plantearse cualquier cosa. como "trabajar a cambio de tener un techo".

Antes de la pandemia, cuando ya sabía que la iban a desahuciar, recurrió a Facebook para contar su situación al mundo. Así fue cómo encontró trabajo. "Empecé a buscar pisos de alquiler pero no encontré nada. Ya con los perros es complicado pero, además, como yo había trabajado con mi pareja sin seguro no me hacían seguros para impagos de alquiler", recuerda.

Fue en ese momento cuando llegó el Covid-19. "Y me quedé sin trabajo. Soy asmática y tuve que guardar cuarentena. Me despidieron y vuelvo a estar otra vez igual. Sin trabajo ni nada", confiesa, e indica que ya ha solicitado el ingreso mínimo "pero todavía está en estudio".

Ante la imposibilidad de alquilar un piso, Lucía Longoria se planteó "alquilar un bajo", pero tampoco encontró nada. "Me vale cualquier cosa. Hasta una tienda de campaña", expone, y cuenta que tuvo la idea de "llamar a un desguace para ver si tienen furgonetas viejas" y así convertirla en su nueva casa.

Es asturiana, pero ya nada la ata a su tierra natal, así que no se plantea abandonar A Coruña. "Quiero seguir aquí, pero se me echa el tiempo encima. Me urge encontrar trabajo y necesito vivir en un sitio que sea cerrado para poder dejar a los animales", apunta. Longoria es "cocinera" y asegura que los perros y la gata "se portan muy bien porque están acostumbrados a vivir en pisos". "Me da igual moverme", finaliza, consciente de la complejidad de su situación.