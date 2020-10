Sinuessa se alza por tercera vez con el premio a la mejor tortilla de Betanzos

El Restaurante Sinuessa se impuso ayer en la final de la X edición de la Semana de la Tortilla de Betanzos, por delante de restaurante Casanova, Vinoteca Versalles, Bar Galicia, y Casa Carmen, los otros cuatro finalistas. Es la tercera ocasión en la que la pizzería Sinuessa recibe este galardón, que obtuvo también en los años 2017 y 2018.

El jurado de esta edición, formado por tres cocineros profesionales, estuvo encabezado por el chef y Estrella Michelín Luis Veira, de Árbore da Veira, junto a Adrián Felipez de Miga y Hünico by Adrián Felípez del DoubleTree by Hilton A Coruña, y Dani López de O Camiño do Inglés. Tres cocineros que, apuntan desde el Concello, "son referencia en Galicia por su trayectoria profesional" y que fueron los encargados de elegir este año la mejor tortilla de Betanzos en una cata a ciegas que fue transmitida por las redes sociales del Ayuntamiento.

Los tres cocineros destacaron la calidad de las cinco tortillas presentadas, el nivel y "la dificultad para elegir la mejor de las cinco". Manel Freire fue el encargado de recoger una vez más el galardón en representación de esta popular pizzería que guarda a buen recaudo la clave del éxito: "Es un secreto", bromea Manel al ser consultado por ese toque que ha conquistado por tercera vez al juzgado de este popular certamen gastronómico. Este establecimiento, muy conocido por sus pizzas, se ha convertido también en una referencia para los amantes del plato estrella de Betanzos.

En los próximos días, el Concello de Betanzos dará a conocer el premio popular a la mejor tortilla. La alcaldesa, María Barral, agradeció ayer el trabajo del jurado y la implicación de los hosteleros.