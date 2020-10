"Nos va a perjudicar mucho una zona comercial en O Graxal ; yo estoy en contra"

El mes pasado lanzaron su primera iniciativa y eran 48 socios. ¿Se ha sumado alguno? ¿Prevén ser más?

Dos más han abierto. Con esto del Covid todo sigue su curso más o menos normal porque están abriendo negocios en O Temple, uno de grabados láser, que ya es asociado, y un centro de estética. Lo que quisiera es animar a los empresarios más veteranos a que envíen un correo a templecomercial@gmail.com y que se unan al proyecto. Yo creo que todos juntos remamos más fuerte.

Quizá los más veteranos no usen mucho el correo electrónico.

Que se pongan en contacto con la directiva. Aquí somos un equipo muy bien avenido, somos todos compañeros. Se trata de hacer todos un poco de fuerza, ir todos a una. Ahora estamos con la campaña de los premios en metálico y la gente se anima, a la gente le gusta.

¿Sí, funciona bien?

La gente tiene falta de alegría. Es así. Estamos todos igual, en una época muy rara, muy complicada, y este tipo de cosas, pequeñitas acciones, a la gente le gustan, las recibe bien.

¿Planean ya la siguiente iniciativa de la asociación?

Estos días nos hemos reunido la directiva para Halloween. Haremos una ruta de mapas para niños, para que sellen en establecimientos, y cuando cumplan les daremos caramelos. Y sortearemos, premiando a dos o tres niños, unos libros de una librería o una mochilita o algo así. Estamos haciendo pequeñas acciones, porque grandes no se pueden hacer, y poquito a poco.

¿Objetivos para el próximo año?

Tenemos que preparar otro proyecto, me imagino, porque el de este año lo teníamos todo preparado pero no se llegó a hacer todo. El Ayuntamiento tiene una subvención pero, como somos una asociación nueva, no nos avalan aseguradoras ni entidades bancarias. La alternativa que nos dio el Ayuntamiento es que nosotros, con nuestro propio dinero, el de cuotas, vayamos pagando facturas y gastos y el Ayuntamiento nos lo devuelve.

¿Se han repuesto del golpe de la pandemia?

No, vamos a ser realistas. Hay gente a la que con el Covid le está yendo bien, pero hay gente para la que está complicado. Nosotros hemos tenido el final de mes de septiembre de mucho bajón. Esto es una montaña rusa: ahora mismo, es sube, baja, sube, baja... Y la gente se contiene, no puede hacer vida como antes. Está todo muy limitado, la hostelería también, es todo una cadena. Deberíamos incluso hacer algunas acciones en conjunto.

¿Algún comercio se ha quedado por el camino?

Hay uno que al principio iba a ser socio y al final con esto del Covid no sabía si podía continuar con su actividad o no y se fue del grupo. Hay sectores que se han visto más perjudicados y los que continuamos al pie del cañón unos lo tenemos más difícil que otros. Sé que se están preparando bajos, han abierto una escuela de ajedrez estos días, pero no sé decirte qué va a abrir. Claro, es una zona que sigue manteniéndose y hay gente que está apostando por O Temple.

¿Cómo ve que se desarrolle una zona comercial en O Graxal?

Yo estoy en contra. Nos va perjudicar mucho una zona comercial ahí, no es bueno para nosotros.

El Gobierno local justificaba que se darían sinergias.

No lo creo. Es competencia más directa.

¿Han protestado o hecho algo?

Tuvimos varias reuniones con el alcalde y nos prometió que ahí no iría un centro comercial como tal. La gente tiene que apostar por el comercio de barrio, de toda la vida, que te conocen, es bonito. Hay gente que sigue apostando por O Temple. Y te metes a abrir un negocio, con tu dinero, esfuerzo y riesgo... y te abren un área comercial ahí y tienes que cerrar... ¡Pues menuda! Y que el Ayuntamiento nos anime a hacer una asociación y luego deje abrir ahí un área comercial me parece un poco contradictorio. A todo no se puede.