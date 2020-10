"No los vi llegar, me agarraron del cuello y me tiraron al suelo"

Un vecino de A Falperra, que omite su identidad, sufrió hace unos días un robo con agresión junto a uno de los accesos al parque de Santa Margarita. Él no pudo ver a sus asaltantes, que fueron cuatro, pero a uno de ellos sí lo reconoció otro vecino que presenció la agresión y acudió en su auxilio cuando el agredido denunció los hechos y la Policía Nacional le enseñó una fotografía. Esa persona, según dice que le dijeron los agentes, es ocupante de uno de los edificios de la calle Doctor Fleming.

"Salí a caminar de noche y antes de entrar en el parque de Santa Margarita aparecieron cuatro personas a mi espalda que no vi llegar. Una me agarró del cuello y golpeó mi espalda con la rodilla y otra me quitó la cartera, en la que llevaba la documentación y el dinero, tras tirarme al suelo, mientras las otras dos no hacían nada", relata la víctima.

Un vecino gritó a los agresores tras presenciar la escena y estos huyeron tras robar al vecino de A Falperra. Más tarde, identificó en una fotografía en la comisaría a uno de los integrantes del grupo.