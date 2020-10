El festival de arte contemporáneo Intersección reivindica el audiovisual gallego

El festival Intersección de arte contemporáneo, que se celebrará en la Fundación Luis Seoane y el espacio Normal a partir del próximo 28 de octubre, reivindicará este año el audiovisual gallego en el marco de una edición "muy internacional" con 13 estrenos mundiales, según destacan los organizadores.

Por tercer año consecutivo, la programación gallega de este festival crece. Este año se proyectarán las obras de más de veinte artistas de Galicia junto a las de artistas internacionales procedentes de Portugal y Croacia.

El festival, que se prolongará hata el 1 de noviembre, cuenta con tres secciones. Los apartados Galicia y Contemporánea plantean una programación que está dedicada a artistas gallegas. La sección Escolas muestra la obra de artistas emergentes gallegas y de otras nacionalidades, avanzan desde la organización.

Las tres secciones se suman a los tres focos en los que pone el acento el festival, el de la portuguesa Tatiana Macedo, el de Juan Lesta y Belén Montero, del colectivo DSK y la retrospectiva del audiovisual croata.

El festival contará este año con performances de Akazie y Rusinha y con actividades profesionales como clases magistrales y encuentros en los que participan artistas invitadas y asociaciones como A Colectiva (Asociación Profesional de Artistas de Galicia), AGAG (Asociación Sindical Galega de Guionistas) y CREA (Asociación Galega de Profesionais da Dirección e Realización).

Entre las piezas que se proyectarán en la sección Galicia están Reality de David Fidalgo, Ópera trap de Edu, Raíces , de Alberte Pagán, Menos Oito de Berio Molina y Alexandre Cancelo; Tableaux Vivant de Iria Vázquez, Inside Microtubule de Judith Adataberna y Terminator apetrena de Olaia Sendón.

También se proyectarán en esta sección La bouche, promèner, non, non, non de Acacia Ojea, Plumas en el arcén de Santiago Teijelo, Sin título de Diego Santomé e Interregno, de César Souto y Fernando López Luna.