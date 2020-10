La UNED acoge pruebas de las primeras oposiciones del Estado descentralizadas

Veinticinco opositores se presentaron ayer en la sede de la UNED de A Coruña a las primeras pruebas descentralizadas del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, según informó la Subdelegación del Gobierno.

La subdelegada, Pilar López-Rioboo, supervisó el proceso y destacó el "positivo" impacto que supone la deslocalización de las pruebas selectivas para la Administración General del Estado, que se ha producido por el coronavirus. "El Gobierno de España no ha querido suspender las pruebas de acceso a la administración, sobre todo, porque venimos de una situación de muchos años en la que no se han convocado oposiciones. No podemos dejar a la gente en la estacada", subrayó López-Rioboo.

En el caso de A Coruña se trata de las pruebas para el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado correspondientes a la Oferta de Empleo Público de 2019, reservados para los grupos más altos de la Administración. Este sistema permite la realización de las pruebas de acceso correspondientes al primer ejercicio de forma simultánea en 23 lugares de examen distribuidos por todo el territorio nacional.

A este primer ejercicio se presentaron 927 opositores, 21 de ellos por promoción interna. De ellos, 319 se examinarán en centros territoriales de la UNED, lo que supone prácticamente el 35% de los que el de Sevilla, con 50 opositores, es el que reunirá a un mayor número.