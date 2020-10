Empresas de extraescolares se lanzan a las actividades 'on line' para combatir la crisis

Clase 'on line' del Judo UDC.

Clase 'on line' del Judo UDC. // L. O.

Las empresas privadas de extraescolares han tenido que reinventarse para seguir con su trabajo a pesar de las restricciones por el coronavirus. Les ha costado encontrar una estabilidad, pues muchas de estas empresas han visto reducidos sus servicios al no poder acceder a algunos centros educativos. Además de ofertar actividades en sus locales para hacer frente a un curso complicado, hay profesionales de este sector que han explorado otras alternativas y se han sumado a la formación on line.

La empresa Activa ofrece a alumnos de entre 3 y 18 años la opción de asistir a clases desde casa a través del ordenador. "Tenemos cinco bloques: idiomas, música y artes, programación y creatividad, artes plásticas y pensamientos y lógica", explica la responsable de Activa en Galicia, Beatriz Rodríguez, que señala que inglés es la "actividad más demandada".

La escasez de oportunidades en los colegios para empresas externas y las restricciones de aforo les han conducido a esta nueva forma de enseñar. "Durante la hora que dura la clase, el profesor está conectado con los alumnos. También hay clases de refuerzo para ayudar con los deberes", detalla.

En una situación similar se encontró English PlaySchool & Kiddies' World, una academia de inglés situada en Juan Flórez. Tiene clases presenciales, on line y una combinación de ambas. "Empezamos ahora en septiembre con las clases telemáticas una vez a la semana para aquellos grupos que superan el 50% del aforo", informa Daniel Mercader, que apunta que también hay alumnos que siguen todas las clases por ordenador, sin pisar la academia. "Sobre todo los mayores, los de Bachillerato", añade.

A través de la pantalla, los estudiantes no solo dan clases teóricas. Activa -que empieza las extraescolares on line el 2 de noviembre- ofrece también "baile moderno, teatro, guitarra o ajedrez". La empresa se inició en este mundo virtual durante el confinamiento, pero ha querido asentar la iniciativa dadas las circunstancias. "Nuestro objetivo siempre fue la presencialidad, pero hemos tenido que adaptarnos. Muchas familias que llevan a sus niños a las clases presenciales también nos han pedido actividades on line", señala Rodríguez.

En English PlaySchool & Kiddies' World, en cambio, solo tuvieron clases "las dos últimas semanas de marzo". A partir de ahí, empezaron a preparar el nuevo curso que arrancó hace apenas un mes.

El deporte también ha cruzado esta línea y se ha pasado a las clases telemáticas. En Judo UDC ya empezaron tras el decreto del estado de alarma. "No hemos parado ni un día", sentencia Marta Sevilla, responsable de la secretaría deportiva.

Reconoce que "los judokas prefieren las clases presenciales", pero han presentado la opción de hacer la actividad on line. "Haremos grupos de ocho personas. De momento tenemos dos apuntadas, así que esperaremos para sacar adelante la iniciativa", explica. De momento, Judo UDC oferta clases en un colegio y en su propia sede. "Con todos los protocolos y las medidas de seguridad", indica Sevilla, que detalla que el judo "es un deporte muy complejo en el que hay mucho que trabajar", de ahí que no solo se reduzca al contacto. "Las clases por internet son una oportunidad para trabajar otros objetivos. El trabajo individual es muy importante y nos podemos dedicar a desarrollar habilidades que no se trabajan tanto en la actividad presencial", señala.

La idea tanto de Activa como de la academia de inglés es "seguir así" para mantener la oferta de extraescolares "con total seguridad". Mercader opina que la situación generada por el coronavirus les ha servido "para mejorar". "Estamos aprendiendo mucho y actualizándonos", reflexiona.

Para el Judo UDC, la pandemia ha permitido a sus alumnos "tener otra visión del deporte", aunque también ha sufrido la parte negativa, pues se ha reducido el número de inscritos. "Lo de los colegios que han decidido no tener extraescolares es un hándicap y en nuestra sede tenemos el 60% de alumnos con respecto al año pasado, pero creemos que es un porcentaje alto y agradecemos el esfuerzo de familias y profesores", analiza.

Como última opción

Hay otras empresas de actividades extraescolares, como Xogos da Amizade, que trabaja en la alternativa on line por si en un futuro se cancelan las clases presenciales. "Nuestra idea es hacerlo todo presencial, pero nos estamos preparando para poder dar otra opción a nuestros alumnos si es necesario", explican. Por ahora, ofertan clases para niños mayores de 3 años en su locales de Cuatro Caminos y Monte Alto. Robótica, cocina, ciencia, teatro en inglés, yoga, judo, baile moderno e inglés son algunas de las clases que lleva a cabo esta empresa, que también ha visto reducida su presencia en los colegios por los protocolos.