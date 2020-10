El Concello aprueba la urbanización de Someso que deben realizar los promotores

La Junta de Gobierno Local aprobó ayer de forma inicial la modificación del proyecto de urbanización del polígono de Someso que permitirá concluir los trabajos que debían haber realizado los promotores hace años. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia rechazó en 2019 el recurso de la junta de compensación del polígono, que agrupa a los propietarios de los terrenos, para que el Ayuntamiento recibiese las obras de urbanización al considerar que no estaban terminadas, como aseguraban las empresas. Los promotores, encabezados por Antonio Fontenla, intentaban que se reconociese la recepción tácita de los trabajos y que se les devolviese el aval bancario depositado para garantizar el compromiso de adecuar los espacios públicos del polígono.

Desde 2011 los empresarios iniciaron varios procedimientos judiciales al entender que las obras habían concluido, ya que la avenida de la Universidad, una de las actuaciones previstas, estaba abierta al tráfico. Pero el Gobierno local de Marea Atlántica les exigió en 2016 que presentasen en el plazo de un mes un proyecto modificado de la urbanización.

Un juzgado de primera instancia dictaminó que faltaban por urbanizar nueve parcelas de titularidad municipal destinadas a zonas verdes, aunque los promotores replicaron que no podían hacerlo porque parte de ellas están sobre terrenos que debían albergar para aparcamientos subterráneos. El Superior negó la posibilidad de una recepción tácita de las obras al no existir esa figura legal y al considerar que no se puede certificar que los trabajos exigidos a los empresarios hayan sido ejecutados.