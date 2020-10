Los conductores exigen la reposición de los baños en la calle y el Concello la descarta

El comité de empresa de Tranvías pedirá mañana por escrito al Concello que reponga los aseos químicos que había puesto en la cabecera de algunas líneas durante el estado de alarma y que retiró, "de forma sorpresiva y sin avisar" a mediados de junio.

La instalación de unos baños en la vía pública es una vieja reivindicación de los conductores del bus urbano, ya que, el inicio de algunas líneas -el único lugar en el que pueden parar un momento para hacer sus necesidades- no cuenta con locales de hostelería o centros públicos con aseo cercanos. Los conductores solicitan que, en A Coruña, como en otras ciudades, se instalen baños en la calle para uso de los trabajadores municipales y sus concesionarias.

Fuentes del Gobierno local indican que no es posible reponer los baños portátiles porque no entran en el contrato vigente y que, los anteriores se colocaron por razones de fuerza mayor al haber cerrado los bares y los centros cívicos. Apuntan además a que, si las restricciones se endurecen y se vuelve a una situación de cierre de los locales de hostelería y centros públicos, se volverían a instalar pero también de forma efímera. Fuentes del Gobierno local informaron ayer también de que el Concello tiene en proyecto la construcción de más baños públicos fijos en "varios puntos de la ciudad", aunque no aclararon si habrá alguno en las cabeceras de las líneas, tal y como solicitan los conductores.