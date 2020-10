La sala Chaston salta a la pantalla

Hace poco más de un mes, la discoteca Chaston volvió a vestirse de fiesta, a encender las luces y a pinchar música. No lo hacía desde el 7 de marzo y no volverá a hacerlo hasta que la pandemia lo permita. Fue solo unos días y para servir de escenario para un anuncio publicitario de membrillo y queso

La discoteca Chaston cerró sus puertas el 7 de marzo. Dentro se quedaron las botellas mediadas, los refrescos sin abrir, los hielos y los limones esperando a ser cortados. "Vamos casi todos los días", explica Mar Mosquera, la hija de su fundador y ahora, encargada de la gerencia, junto a su hermana. En verano, cuando la Xunta abrió un poco la mano con el ocio nocturno decidieron no retomar la actividad "por prudencia", así que, en todos estos meses, que "tan largos" se le están haciendo a Mosquera, solo tuvieron un pequeño respiro, tanto anímico como económico: la grabación de un anuncio publicitario de la marca Santa Teresa, que eligió la mítica sala para rodar su spot de membrillo y su maridaje con los quesos gallegos. En la recámara, si todo sale bien, tienen otro proyecto con la productora Vaca Films, una firma con la que han trabajado ya en ocasiones anteriores y que ha puesto a la discoteca Chaston en la gran pantalla.

¿Y qué hacen en este intermedio que dura ya más de medio año? Mosquera explica que se han dedicado a hacer alguna reforma para estar listos para cuando se pueda abrir, pero que nadie se asuste, porque no perderá su esencia. "La discoteca Chaston es nuestra casa y nuestra forma de vida. Lleva 43 años abierta, es clásica, la hemos cuidado y vamos a cuidarla y no la vamos a cambiar nunca", asegura Mosquera, consciente de que este negocio, que tiene nueve empleados, no produce y sigue teniendo "costes fijos todos los días" y de que "los recursos también se acaban". La empresa de membrillos la eligió como escenario porque buscaba esa atmósfera de discoteca "clásica", con una decoración anclada en el tiempo.

El anuncio, que habla en una canción del confinamiento, de los besos, los abrazos y de lo dulce del membrillo con queso, puede verse en plataformas digitales, como YouTube. Otra el vez el Chaston, pasa a la pantalla, pero del móvil o del ordenador. Mosquera sabe que no es lo mismo, que no es como tener la discoteca llena y a sus clientes de toda la vida y a los recién llegados bailando en la pista pero, por ahora, y hasta que el coronavirus lo permita, es una manera de abrir sus puertas, aunque sea solo un poquito.

Los protagonistas del anuncio de esta empresa de membrillos, que tiene 160 años de historia, son los actores Julián Abad y Chisco Saavedra. Cuenta un portavoz de la firma que, cuando decidieron que la línea creativa del anuncio era un karaoke en el que se encuentran el membrillo y el queso para cantar juntos y sonar mucho mejor, enseguida pensaron en Chaston, por su aire vintage y por esa decoración que la hace tan inconfundible como ahora añorada.