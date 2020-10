"A las niñas les faltan referencias para sentir que pueden tener éxito en el sector TIC "

Sabela Ramos, ingeniera informática y doctora por la Universidade da Coruña, ha sido galardonada con el premio Ada Byron del Colexio de Enxeñeiros Informáticos de Galicia, que premia la labor de las profesionales del sector a la hora de visibilizar la presencia y contribuciones de las mujeres en el gremio y estimular su presencia y acceso. Actualmente desempeña su labor para Google Research en Zúrich.

No es el primer reconocimiento que recibe que ensalza la trayectoria de las mujeres en el sector. En el año 2012, ya fue galardonada con el premio Anita Borg. ¿Es la lucha por la visibilidad la mujer en el sector un comp onente inherente a la profesión?

Es cierto que somos muy pocas y que las iniciativas para visibilizar a las mujeres en este campo ayuda a que más mujeres lo vean como una opción viable.

¿Qué cree que la ha hecho merecedora del reconocimiento?

Mi carrera profesional es corta, así que supongo que por mi implicación en promover y visibilizar el papel de la mujer en las TIC.

Usted forma parte del colectivo Google Women in Engineering, que estimula la presencia femenina en el sector de las TIC. ¿De qué forma cree que se pueden hacer más atractivas estas titulaciones a niñas y mujeres?

Yo creo que por un lado aumentando la divulgación y enseñando en qué consiste realmente trabajar en el sector TIC. Es un sector muy amplio, desde la gente que trabaja diseñando componentes electrónicos, hasta los que se encargan de trabajar con los clientes, o de diseñar la parte más gráfica de una aplicación. Pero además, no es sólo desconocimiento, hay datos que nos dicen que a los niños se les anima más a seguir una profesión técnica y que a las niñas les faltan referencias que les hagan sentir que el sector TIC es un campo en el que pueden tener éxito.

¿Por qué es importante visibilizar la presencia femenina en estos ámbitos de cara al futuro?

Por un lado, es importante para aumentar el número de mujeres en este sector. Si no ves a nadie como tú en un ámbito, es más difícil que te veas a ti misma dedicándote a ello. Por otro lado, como en tantos otro campos, la labor de las mujeres no se ha reconocido tanto históricamente y es importante reconocer también a las grandes mujeres que han logrado grandes avances en el mundo de la tecnología.

A día de hoy, en contra de lo que está sucediendo en otras carreras técnicas o científicas, en ingeniería informática el alumnado femenino decrece con los años. ¿A qué cree que se debe?

¡Ojalá lo supiera! Como te decía antes, tenemos que seguir trabajando para que las niñas y las estudiantes universitarias vean en las tecnologías de la información y de la comunicación una opción interesante y con mucho potencial.

En su desempeño laboral, ¿percibe la brecha de género que caracteriza a la titulación?

En muchos de los equipos en los que he trabajado yo era la única mujer. Por suerte, y gracias a grupos como Google Women in Engineering, Systers o la beca Anita Borg que recibí en 2012, he podido construir una red amplia de compañeras y amigas con las que he podido compartir experiencias e ideas y que ayuda a sentirse más parte de esta industria.

Desarrolla su actividad en el exterior. Es un ejemplo más de que quizás se trate mejor fuera de nuestras fronteras al talento nacional. ¿Sopesa retornar a España en algún momento?

Yo siempre digo que yo tuve suerte porque me fui porque me apetecía vivir una temporada fuera de España y conseguí una beca en Zúrich. La verdad es que me gustaría volver, pero ahora mismo estoy muy contenta con mi trabajo y con los proyectos que tengo entre manos, así que es más un proyecto a medio plazo.

¿En qué se diferencian las condiciones laborales de los ingenieros o investigadores en el extranjero con respecto a España?

Mi única experiencia laboral fuera de la investigación es en Suiza, así que no puedo comparar. En general, en Suiza los salarios son más altos que en España pero la carrera investigadora, especialmente durante los primeros años, es inestable en todas partes.

Trabajar en Google es la aspiración de cualquier ingeniero informático. ¿Qué ha caracterizado su camino hasta lograr ese objetivo?

Yo creo que el esfuerzo y el no dejar nunca de aprender.

Se dedica a la computación de altas prestaciones. ¿Cuáles son las aplicaciones en la vida real de su trabajo en Google Research?

La computación de altas prestaciones fue el campo de investigación durante mi doctorado y la beca posdoctoral. Ahora mismo, aunque sigo trabajando en infraestructura, mi trabajo se centra más en infraestructura aplicada a lo que se llama Machine Learning, en particular al Reinforcement Learning o aprendizaje por refuerzo, que se está aplicando con éxito en juegos y en robótica.

¿Es todavía la computación una rama desconocida dentro de la informática?

Si es computación de altas prestaciones, es cierto que hace unos años era un campo muy centrado en la investigación y en simulaciones o generación de modelos que requerían el uso de supercomputadores. Sin embargo, con la popularización del big data y de las arquitecturas distribuidas, muchas de las técnicas y avances que se dan en la computación de altas prestaciones se aplican hoy en día en muchos más ámbitos.