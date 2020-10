El nuevo hospital de A Coruña, punto por punto

La propuesta de convenio para la ampliación del hospital de A Coruña, enviada por la Xunta, no satisface al Gobierno local. En este documento, la Xunta recoge las obligaciones económicas máximas del Concello, que ascienden a 22,2 millones, que habría de abonar en varios plazos, pero deja a un lado los compromisos a los que se someterá el Ejecutivo autonómico, que no están especificados en el texto. Una circunstancia que, de no subsanarse, hace peligrar su firma.

El borrador remitido por la Xunta ha sido sometido al estudio de Intervención, de la Asesoría Jurídica y también de la Secretaría General del Pleno y, con sus apreciaciones, el Gobierno local -así lo dijo su portavoz, José Manuel Lage Tuñas- concluye que el documento "roza la ilegalidad", pero ¿por qué? Las discrepancias van más allá de las cifras y los plazos y plantean que el modelo de convenio no es el adecuado, incluso proponen la redacción de otro tipo de documento, un protocolo, para fijar quién debe hacer qué en Eirís.

▶ ¿Qué compromisos económicos refleja el convenio para el Concello? La redacción del documento fija unas cantidades máximas para el Concello de A Coruña, que fue una de las peticiones que hizo el Gobierno local al Ejecutivo autonómico. Constan solo dos conceptos: la adquisición de terrenos, con un importe máximo de doce millones de euros, y la ejecución de los viales, tanto de conexión al hospital como las vías de servicio dentro del complejo. Esta partida sería de, como máximo, 10,2 millones de euros. En el primer caso, los pagos se harían fraccionados, en tres fases de cuatro millones de euros cada una. Empezando por cuando se haya aprobado el plan sectorial; la segunda se haría efectiva una vez que se hubiesen obtenido todos los terrenos y, la última, al haberse licitado las obras contenidas en el plan. En el caso de los viales, la fragmentación es similar, en tres anualidades: la primera, de 3,5 millones de euros una vez que se hayan iniciado las obras y, después, 3,5 millones y 3,2 millones los dos años siguientes. Sin embargo, no son las únicas obligaciones a las que se compromete el Concello, lo que pasa es que su coste económico no está especificado en el documento y los técnicos municipales recomiendan que sí lo estén, para saber con exactitud si el erario coruñés es capaz de asumir los costes comprometidos.

▶ ¿Qué otros compromisos no cuantificados están contenidos en el texto? El Concello debe poner a disposición de la Xunta una parcela municipal de más de 8.000 metros cuadrados, cuyo valor no está recogido en el convenio, pero que es una aportación al proyecto. Para que este terreno se pueda destinar a la ampliación del hospital ha de cambiar también su uso, de equipamiento de contingencia público a sanitario y cuya titularidad pasaría a ser del Sergas. Otro de los compromisos que no están cuantificados es el de "asumir los gastos necesarios para completar todas las infraestructuras necesarias", eso implica dotar a las nuevas infraestructuras de servicios, como el abastecimiento de agua, el saneamiento, la luz, el gas o la telefonía. El Concello también ha de dotar al nuevo hospital de transporte público y/o de aparcamiento disuasorios, así como que los nuevos inmuebles puedan entrar en la red municipal de recogida de residuos. En este punto tampoco hay estimación económica. Otro de los puntos del borrador de convenio recoge que los nuevos viales serán de titularidad municipal, aunque no se especifica qué coste tendrá para las arcas del Concello su mantenimiento y conservación a lo largo de los años. La Xunta cuenta también con la exención de tasas e impuestos, por lo que el Concello dejaría de ingresar gran parte de estos tributos, otra laguna en el convenio, ya que falta la valoración.

▶ ¿Cuáles son las obligaciones de la Xunta? El coste total de las obras y su plazo de ejecución no están especificados en el borrador del convenio. El Sergas se compromete a actualizar el Plan Director del hospital, que es el documento que guía las obras e inversiones a realizar en el futuro; y también a la licitación, la adjudicación y ejecución tanto de las obras del nuevo hospital como de las obras de urbanización y de las conexiones viarias. En caso de que las partidas municipales no cubran estos gastos, será el Sergas quien abone la diferencia. Si bien los informes municipales no ponen en duda la aportación municipal en cuanto a los viales, incluso recomendando que sea el propio Concello quien se encargue de estas obras, sí que lo hacen con la partida de los terrenos, por ser las competencias sanitarias ajenas al ente municipal.

▶ ¿Qué falta para que se suscriba el convenio? El secretario indica que, entre otras cosas, falta una memoria justificativa de estas actuaciones, así como completar el texto actual con las carencias encontradas, como las valoraciones de los compromisos del Concello y la aportación de la Xunta a este proyecto y los plazos previstos, ya que así se desvelará cuándo tendrá que hacer frente el Ayuntamiento a sus pagos.

▶ ¿Qué se dijo en la presentación del proyecto? En el acto en el que se reveló que la ampliación del hospital se haría en As Xubias-Eirís y no en los terrenos de la fábrica de armas, la Xunta anunció una inversión aproximada de 395 millones de euros en estas obras que duplicarán la extensión de las instalaciones sanitarias, que si bien actualmente cuentan con 40.000 metros cuadrados, sumarán otros 45.800. Esto borraba del mapa medio centenar de viviendas.

▶ ¿Y los vecinos? A pesar de estar afectados por las obras, los vecinos están de acuerdo con la ampliación, aunque puntualizan que "no así". Su propuesta es salvar las viviendas y crecer hacia el parque de Eirís. Solicitarán reuniones con Concello, Xunta y Diputación.