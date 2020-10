Alumnos del Ánxel Casal exigen a la Xunta que dote al centro de más profesorado y recursos

Alumnos del CIFP Anxel Casal-Monte Alto han enviado un escrito a la Consellería de Educación para exigir que se dote al centro de más profesorado y recursos. Los estudiantes critican cómo se está desarrollando la semipresencialidad de sus clases, pues no pueden seguirlas por internet cuando se encuentran en sus casas. "El centro no tiene recursos suficientes para hacer las clases online, así que nos mandan trabajos", cuenta una de las alumnas afectadas, Candela Martínez, que explica que han hecho dos grupos burbujas y van al centro "una semana sí y una no".

Martínez señala, además, que desde que arrancó el curso no tienen profesor de Primeros Auxilios. La Xunta informa de que "ya está buscando personal para cubrirlas pero, al ser de la rama sanitaria, está siendo más complicado".

La falta de recursos no es lo que único que preocupa a los estudiantes, que aseguran que también hay "poco espacio", por lo que no se pueden cumplir las medidas de distanciamiento social. El Ejecutivo gallego recuerda que ha permitido, como excepción, que alumnos mayores de 16 años puedan salir del centro durante el recreo. Para Candela Martínez y sus compañeros, esto no es la solución. "Ahora estamos en la calle juntos, almorzando sin mascarilla", lamenta.