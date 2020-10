El Concello concede 2.216 becas comedor casi dos meses después del inicio de curso

El Concello ha concedido 2.216 becas comedor, según la lista predefinitiva de admitidos y excluidos publicada ayer, casi dos meses después del inicio de curso. El año pasado hubo 1.407 beneficiarios. Benestar Social recibió 3.194 solicitudes para obtener estas ayudas.

"Esta lista se publicaría el 17 de julio de no ser por el parón de dos meses y once días debido al estado de alarma", asegura la concejal de Benestar Social, Yoya Neira, que detalla este es el año "en el que más solicitudes se presentaron y más becas se concedieron".

El incremento se debe al cambio en las bases para la concesión de las ayudas. Así, se aumentaron en mil euros los ingresos máximos per cápita de la unidad familias y los solicitantes son los menores, por lo que se elimina el problema que existía de la denegación de solicitudes por deudas de la familia con la Administración. También se incrementó en 600 euros la deducción por alquiler o hipoteca.

El Concello ha denegado 972 peticiones, principalmente por no alcanzar la puntuación (8%), superar los ingresos (6%), no aportar la documentación (11,3%), presentar fuera de plazo (0,7%) y no cumplir los requisitos (4,2%).

Benestar Social indica que se tramitaron 1.196 expedientes más que en la convocatoria del curso pasado, lo que supone un incremento del 60%.

El retraso en la publicación de la lista de beneficiarios generó malestar entre algunas familias al no saber si podrían llevar a sus hijos al comedor, pendientes de si recibirían o no la ayuda. La empresa Jardanay, que lleva el servicio de comedor en colegios como el María Pita, ha abierto un nuevo plazo extraordinario para que las familias se apunten y los menores puedan acceder al comedor a partir del día 9 de noviembre. Si no hay plazas disponibles debido a los aforos por el coronavirus, Jardanay entregará a los alumnos packs para llevar a casa, según ha informado a través de un comunicado.