Distinto criterio en litorales sensibles

¿Por qué el Concello blindará con un cambio en el plan general el litoral de As Xubias y paralizará en principio durante un año la concesión de licencias urbanísticas pero no hará lo mismo en la costa en Labañou? ¿Por qué el Ayuntamiento revisará el planeamiento urbanístico para impedir construcciones o rebajar la edificabilidad entre la playa de Oza y el puente de A Pasaxe y permite en cambio que junto al Millennium se pueda desarrollar el proyecto urbanístico de As Percebeiras? Este contraste de criterios llama la atención de la asociación vecinal Francisco Rodríguez Otero, del barrio de Labañou, que critica al Gobierno local por "proteger el borde litoral en una parte" de la ciudad y "permitir una mamotretada en Percebeiras". El Concello responde que son casos diferentes porque el estado de tramitación está mucho más avanzado en Labañou.

El colectivo vecinal, a través de un escrito, defiende que "todos los argumentos y fundamentos" expuestos por el Ejecutivo local cuando justificó esta semana su plan de cambiar el plan general en As Xubias y paralizar las licencias urbanísticas "son de aplicación al caso de As Percebeiras". Los vecinos se apoyan en que en ambos casos "no hay derechos consolidados de los promotores" y que estos "han incumplido los plazos para el desarrollo urbanístico" en la zona, por lo que, alegan, "nada impide que en un caso y en otro el Concello proceda a modificar el plan general" y, con ello, paralice la aprobación del plan de As Percebeiras: 371 viviendas en 55.761 de los 60.000 metros cuadrados de edificabilidad que concede a este sector el planeamiento urbanístico.

"O el Gobierno local entiende que hay dos clases de litoral y hay que proteger As Xubias y no As Percebeiras, o hay otras razones, no explicadas, que justifican tan contradictorio proceder. Resulta inaudito que el Concello proponga algo en una zona que niega en otra", denuncia el escrito de la entidad vecinal, que considera "acertada y procedente" la suspensión de licencias en un margen de la ría coruñesa. Vecinos del barrio y 46 entidades de la ciudad han presentado alegaciones al Documento Ambiental Estratégico (DAE) del Plan Especial de Labañou para que la zona sea un espacio libre y verde y no tape las vistas a la Torre.

El Ayuntamiento aclara que los casos son distintos. El matiz diferenciador, señalan fuentes municipales, está en que en el litoral de As Xubias no se ha iniciado ninguna tramitación de desarrollo urbanístico desde la aprobación de plan general anterior en 1998, al contrario que en Labañou, donde la empresa Metrovacesa cuenta con la aprobación municipal para la construcción de viviendas tras haber presentado un plan especial después de modificar su proyecto inicial de 2016. La Consellería de Medio Ambiente, no obstante, deberá dar el visto bueno final.

En As Xubias, señala el Concello, no se ha desarrollado ningún polígono. Desde 2005 se intentó promover en los antiguos terrenos de Astilleros Valiña un complejo residencial, con cuyos actuales propietarios negoció el Gobierno local de Marea Atlántica y ahora el del PSOE para que rebajen el volumen de edificabilidad que permite el plan general. El concejal de Urbanismo, Juan Díaz Villoslada, admitió esta semana la posibilidad de que suprima este proyecto inmobiliario, que suscita oposición vecinal en la asociación, ante la demora de su ejecución y por entender que al pasar doce años desde la última modificación del plan general del 1998 los derechos urbanísticos han caducado.