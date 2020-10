Mayor uso del 'parking' de As Conchiñas

La memoria de Emvsa del año 2019 refleja que uno de los aparcamientos públicos que explota, el de la plaza de As Conchiñas desde 2015, ha experimentado un notable aumento de uso. Vecinos y comerciantes del barrio del Agra do Orzán consultados atribuyen ese incremento a que la instalación es más conocida ahora que en los años anteriores y a que quienes se acercan al barrio en vehículo encuentran más comodidades en este parking y no en el otro subterráneo más próximo, en la ronda de Outeiro, que, explican, tiene más antigüedad, menos luminosidad y sus plazas tienen unas dimensiones más pequeñas.

Según los datos de Emvsa, el número de tiques de rotación despachados en 2019 en el aparcamiento de As Conchiñas, una zona donde es complicado estacionar en superficie, fue de 108.857, un 12% más que el año anterior y un 20% superior al de 2017. La recaudación ha pasado de 77.000 euros en el primer año de gestión, 2015, a 240.000 euros el año pasado. Las tarifas de aparcamiento, apunta la memoria, permanecen inalterables desde el primer año de funcionamiento.