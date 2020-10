"Mentiras" sobre el plan de As Percebeiras

La asociación de vecinos de Labañou acusó ayer al Gobierno local de "mentir" por afirmar que los casos de As Percebeiras y As Xubias son diferentes en cuanto a la posibilidad de paralizar su planeamiento, ya que considera que cuando los promotores del primer polígono presentaron el proyecto en octubre de 2018 "ya habían transcurrido los plazos máximos previstos en el PGOM para dar comienzo su tramitación. El plan general coruñés establece en cuatro años el tiempo que puede pasar desde su aprobación hasta que se inicia el proyecto, que ya habían pasado cuando Metrovacesa presentó ese proyecto. La empresa había planteado uno anterior en 2016 que fue rechazado y que sí estaría en plazo.

Al margen de esta cuestión, la entidad vecinal destacó que, aunque el plan de As Percebeiras esté sometido ahora al trámite ambiental, "nada impide la suspensión de tramitación de su procedimiento", ya que "no hay norma legal que lo impida ni doctrina jurisprudencial que lo prohíba". También afirmó que varias sentencias respaldan la extensión de la suspensión de licencias a procedimientos en trámite como los instrumentos de planeamiento, por lo que estimó que el Gobierno local "puede suspender el plan de As Percebeiras pero no lo hace por la simple razón de que no quiere".

Marea señaló por su parte que los argumentos empleados para suspender licencias en la ría pueden utilizarse en As Percebeiras: "Si el Gobierno local no quiere hacerlo que diga por qué, sin excusas, daremos la batalla". Durante su Gobierno, la formación admitió que negociaba con Metrovacesa para rebajar la edificabilidad del polígono, que finalmente se frenó.