La Xunta autoriza el cambio urbanístico para construir los accesos a la intermodal

La Dirección General de Ordenación do Territorio e Urbanismo, dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, autorizó la modificación del plan general del polígono de A Sardiñeira que permitirá al Concello construir los accesos a la estación intermodal. El informe elaborado por este organismo es uno de los que serán necesarios para aprobar el cambio de la normativa urbanística y se hace público al día siguiente de que el Consello de la Xunta aprobase la firma del convenio con ADIF y el Concello coruñés para construir la nueva terminal ferroviaria y de autobuses, en la que la administración autonómica invertirá 17,4 millones.

Ambas decisiones se toman además después de que el Gobierno central desvelara que los Presupuestos del Estado para 2021 incluyen 18,6 millones para la estación ferroviaria de la intermodal.

Medio Ambiente destacó ayer que su informe sobre la intermodal incluye los pronunciamientos favorables de Augas de Galicia, la Dirección Xeral do Patrimonio Cultural, el Instituto de Estudos do Territorio, la Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, la Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático y la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior. También figuran las respuestas de los ayuntamientos de Arteixo y Oleiros a la consulta sobre esta actuación.

El Gobierno local deberá ahora solicitar el resto de informes a los organismos estatales con competencias en este proyecto para tener en cuenta sus propuestas y las alegaciones presentadas durante la fase de exposición pública antes de aprobar inicialmente esta modificación del plan, que tendrá que ser revisada de nuevo por la Xunta antes de su aprobación definitiva por el pleno municipal.